苗栗南庄廂型車墜落河床 彎道直直行衝破護欄影像曝

廂型車衝破護欄墜落河床。（消防提供）

2025/03/25 18:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉124縣道通安橋頭前，今（25）日下午近3點，發生一輛廂型車墜入深約6公尺深河床事故，消防人員趕抵現場，車內3人受困，經吊掛救援，陸續將3人送醫。警方調查，調閱路口監視器影像，發現廂型車於進入橋頭前彎道，直直衝破護欄翻落，但駕駛沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

苗栗縣政府消防局於下午2點55分獲報，指南庄鄉124縣道通安橋有廂型車墜入溪床，派遣人車前往救援，到場發現為一輛廂型車衝破橋頭護欄，墜入約6公尺深河床。

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救護人員下河床救援，駕駛39歲馬姓男子及乘客40歲劉姓女子、呂姓男子3人受困車內，3人均意識清楚，但3人皆無法行走，經利用吊掛方式，逐一將3名傷者救出送醫。

轄區頭份警分局初步調查，事故廂型車人員為南庄鄉公所維護吊橋的協力廠商，事發當下要去勘查八卦力吊橋，途經通安橋前彎道，因不明原因衝破護欄墜落河床，3人均無生命危險，駕駛酒測值為0，確切事故原因有待進一步調查釐清，並呼籲，行經山區應注意路況，小心駕駛並繫安全帶，以維行車安全。

消防救援。（消防提供）

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