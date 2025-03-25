宜蘭女疑誤踩油門連撞5車 單車騎士驚險逃過一劫

張女疑誤踩油門連撞路邊5輛汽機車，一旁單車騎士逃過一劫。（記者王峻祺翻攝）

2025/03/25 17:49

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭29歲張姓女子今天駕駛白色轎車，午後行經宜蘭市泰山路段時，疑似誤踩油門後暴衝，連續衝撞路邊5輛汽機車，肇事車上另乘坐1名老婦及孩童，所幸未受傷；事發當下，1名單車騎士與白車擦身而過，驚險逃過一劫，目擊民眾直呼好險。

宜蘭市泰山路段今天下午發生一起交通事故，29歲張女駕車載2名家人，沿泰山路往員山方向行駛，疑似誤踩油門暴衝，高速擦撞路邊5輛汽機車，造成遭撞車輛車損，無人員傷亡。

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根據監視器畫面顯示，張女誤踩油門後向右偏離車道，以極微小距離從單車騎士及前方白車間呼嘯而過，緊接著直衝路邊，撞爛2輛機車，再擦撞路邊停放的2輛汽車，最後車頭直接撞進1輛小貨車後車斗才停下。

張女肇事後驚魂未定，連同車上老婦及孩童趕緊下車，張女疑因輕傷婉拒送醫，老婦及孩童則未受傷，自行步行至一旁店家休息，現場滿是車體碎片，張女酒測無酒駕，詳細肇事原因尚待警方釐清。

目擊民眾指出，事發當下相當驚險，最幸運的是單車騎士躲過一劫，還好白車有及時閃過，否則高速撞擊下，騎士非死即傷，不過還是連撞5輛汽機車，肇事賠償費不低。

張女的車向右偏離車道，從單車騎士及前方白車間呼嘯而過，直衝路邊連撞5車才停下來。 （記者王峻祺翻攝）

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