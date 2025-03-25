白狼聚眾立院選竹聯幫主喊卡 卓揆親下令內政部進行必要處置

立法院康園餐廳貼出暫停營業公告。（讀者提供）

2025/03/25 17:46

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕竹聯幫幫主「么么」黃少岑過世，外傳已遭內政部聲請解散「中華統一促進黨」總裁張安樂等人原先今晚（25日）在立法院康園餐廳舉辦竹聯幫幫主投票暨餐敘。消息一出，行政院長卓榮泰立即指示內政部進行必要處置，內政部也隨即向立院提醒恐有維安疑慮，康園餐廳才緊急關閉。

竹聯幫餐敘及投票消息下午傳出後，民進黨團幹部柯建銘、吳思瑤向內政部質疑，立法院怎麼可以允許幫派在立院集會，內政部也隨即向立法院「提醒」該活動恐造成維安問題。

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民進黨團幹事長吳思瑤說，黑道幫派竟堂而皇之在國會餐廳餐敘集會，加上統促黨的紅統親中背景，都是高度的維安及國安疑慮，到底是要利用立院的保護傘妨礙警方偵辦？還是刻意對台灣社會秩序進行公然挑釁？

她也提到，「立院餐廳不應成為黑道集會場所」，卓院長立即指示內政部進行必要處置。公權力不容挑戰與挑釁，在警政署要求下，立院餐廳緊急宣布今晚停業，避免了一場風波爭議。

立法院總務處長廖炯志受訪說，若晚上議事延長，可能有安全疑慮，立法院按照安全標準，請餐廳暫停不要營業，如去年青鳥活動那幾次，開會開得很晚，康園就不對外開放，也有管制旁邊的人車通道，「基於不確定的情勢，我們不能讓這種事冒險」，因為立法院以開會為主。

記者追問，此事是否有申請？廖炯志說，「根本沒有」，只是外面在傳，他查了老半天，也沒有人可以確定，因為已經下午3、4點了，所以就先封閉再說。

綠委郭國文批評，現在韓國瑜不只放任紅統記者干擾議事，還要讓國會殿堂淪為幫派票選新幫主的場所嗎，又紅又黑是韓國瑜的新代表色嗎。他說，結果立法院以今天院會可能延長至凌晨12點為理由，將所有康園餐會取消，竟然不是因為國會不歡迎幫派份子聚集，現在立法院已經有藍白在毀憲亂正了，請韓國瑜不要連最後一點尊嚴都拋棄，淪為幫派之地。

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