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    黃子佼任「創意私房」會員持有2259部少女淫片判刑 高院明首開庭

    藝人黃子佼任「創意私房」會員持有2259部少女淫片，一審被重判８月，不得易科罰金。（資料照）

    藝人黃子佼任「創意私房」會員持有2259部少女淫片，一審被重判８月，不得易科罰金。（資料照）

    2025/03/25 17:03

    〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼被控在色情網站「創意私房」論壇購買少女淫片，遭台北地檢署以《兒童及少年性剝削防制條例》的持有兒童及少年性影像罪起訴，台北地院審理認定，黃子佼不僅是「創意私房」的10年資深會員，且前後購買高達2259部少女性影像片，受害人達35人之多，年紀最小僅10歲，犯後無悔意，將黃判刑8月，不得易科罰金，且併科罰金10萬，全案上訴後，高等法院明（26）日下午首度開庭，由於此案是二審定讞，黃子佼若未獲改判至6月以下，恐面臨牢獄命運。

    判決指出，黃子佼自2014年2月12日起，註冊成為「創意私房」會員，之後陸續購買創意私房販售的兒童或少年性影像，以電腦主機下載影像，有無故持有兒少性影像的犯意。

    法官認定，黃子佼因一己私慾，自該論壇購買兒少性影像，持有的數量高達2259個，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者也僅17歲，加上黃子佼案發後，在檢方偵查中坦承犯行，但經起訴後，在法院歷次庭訊都否認犯行，也未與被害人、告訴人調解，將他判刑8月。台北地檢署認為一審判刑過輕，已上訴高等法院。

    由於黃子佼涉非法持有兒童及少年性影像罪，刑度為1年以下，屬二審判決即定讞的案件。一審認定，黃持有多達2259部少女淫片，加上無悔意，將他重判8月，並不得易科罰金，刑度相當重，若高院未來判決結果維持一審的8月、或仍超過6月徒刑，黃將須入獄服刑。

    高院定本月26日下午2時30分，於刑事第17庭首度召開準備程序庭，傳喚黃子佼到案審理。

    上訴後，高等法院26日首度開庭，傳喚黃子佼出庭。（記者楊國文攝）

    上訴後，高等法院26日首度開庭，傳喚黃子佼出庭。（記者楊國文攝）

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