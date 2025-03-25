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    首頁　>　社會

    台中女遭強風吹門削斷中指 警開道3分鐘送醫

    鄭婦於公托廚房煮飯，遭強風猛然關門削斷左手中指（紅圈）。（圖由讀者提供）

    鄭婦於公托廚房煮飯，遭強風猛然關門削斷左手中指（紅圈）。（圖由讀者提供）

    2025/03/25 16:06

    〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區鄭婦於公托廚房，幫志工媽媽煮飯時突遭強風猛然關門，鄭婦左手中指被「削斷一截」，志工夥伴把握時間立即開車送醫卻遇塞在車陣，眼看時間急迫就近犁份派出所求助，警方協助開道於3分鐘內送抵中榮急診縫合。

    犁份派出所長劉浩廷昨天表示，17日上午10時許，婦人匆忙跑進派出所求援，稱有鄭姓志工（58歲）夥伴在大肚瑞安宮附近的公立托嬰中心煮飯，廚房門遭風吹「砰」一聲關起，由於來不及收手，鄭婦左手中指前端遭「啪」聲削斷一截。

    鄭婦被門夾到後，左手中指傷口鮮血直流，被夥伴開車送往犁份所求援，警員楊仁華加壓止血，見鮮血淋漓狂流，二話不說立即全程警車鳴笛開道，原本開到台中榮總車程需10分鐘，僅花3分鐘即抵達醫院急診中心，經醫療團隊止血處置。

    家屬對於警方開道協助感激不已，鄭婦也在縫合斷指後持續復健，烏日分局長劉雲鵬說，民眾如有緊急就醫情形，可先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳醫療。

    犁份派出所警車鳴笛護送前往台中榮總。（圖由讀者提供）

    犁份派出所警車鳴笛護送前往台中榮總。（圖由讀者提供）

    鄭婦左手中指傷口鮮血直流。（圖由讀者提供）

    鄭婦左手中指傷口鮮血直流。（圖由讀者提供）

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