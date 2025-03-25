為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基隆麻雀館變相經營麻將賭場「清潔費」改稱「贊助費」 負責人重保20萬

    基隆市仁愛區成功一路1樓「成功麻雀館」昨天再被檢警查獲提供籌碼讓賭客對賭，黃姓負責人被檢方依涉賭博罪諭知20萬元交保。 （記者林嘉東攝）

    基隆市仁愛區成功一路1樓「成功麻雀館」昨天再被檢警查獲提供籌碼讓賭客對賭，黃姓負責人被檢方依涉賭博罪諭知20萬元交保。 （記者林嘉東攝）

    2025/03/25 15:03

    〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆市仁愛區成功一路「成功麻雀館」去年3月間才被檢警查獲，黃姓負責人提供籌碼讓賭客對賭，從中抽取抽頭金牟利，昨天再被檢警查獲提供籌碼讓賭客對賭，還將每一將收取100元｢清潔費」改為「贊助金」。基隆地檢署漏夜複訊後，認定「贊助金」就是「抽頭金｣，以黃男一年兩度被警方查獲經營賭場，今（25）天諭知他20萬元交保，陳姓女會計3萬元交保，盧姓女員工則限制住居。

    檢警調查，基隆市仁愛區成功一路上成功麻雀館以「中華撲克麻將競技協會」名義對外招收會員，暗地裡提供籌碼，作為同桌賭客對賭換現金依據。

    基隆市警察局督察科暗中蒐證，店家不僅提供籌碼讓賭客對賭，還向每名賭客收取1將100元清潔費，作為抽頭金，去年3月間報請檢察官指揮搜索，查獲店內共有8桌賭客、抵用券、1萬3500元抽頭金，將麻雀館46歲黃姓負責人、32歲盧姓女員工、30名賭客帶回偵辦。

    檢方調查後，黃坦承他請盧女向賭客收取的100元「清潔費」作為「抽頭金」。檢方去年5月將黃男、盧女依賭博罪嫌起訴，30名賭客則處分不起訴。

    未料，黃經營的麻雀館被抄後，仍重操舊業，督察科再報請檢察官蕭詠勵指揮偵辦，昨天下午2點半搜索麻雀館，帶回黃、盧女與陳姓女會計與賭客共37名；據指出，黃男為規避追查，表面上與會員約法三章不能在麻雀館對賭，但檢警發現，會員間都在麻雀館廁所兌換籌碼，將贏得的籌碼兌換成現金。

    此外，黃男為規避警方查緝，也把去年向會員收取的每一將100元「清潔費」，改為每一將收取100元｢贊助金」，但檢警認為，黃向會員收取100元，不管是「清潔費」還是「贊助金」，都是「抽頭金」，認定黃男經營麻雀館提供麻將桌、籌碼給會員對賭，屬公共場所賭博行為，黃則是賭場經營者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播