基隆麻雀館變相經營麻將賭場「清潔費」改稱「贊助費」 負責人重保20萬

基隆市仁愛區成功一路1樓「成功麻雀館」昨天再被檢警查獲提供籌碼讓賭客對賭，黃姓負責人被檢方依涉賭博罪諭知20萬元交保。 （記者林嘉東攝）

2025/03/25 15:03

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆市仁愛區成功一路「成功麻雀館」去年3月間才被檢警查獲，黃姓負責人提供籌碼讓賭客對賭，從中抽取抽頭金牟利，昨天再被檢警查獲提供籌碼讓賭客對賭，還將每一將收取100元｢清潔費」改為「贊助金」。基隆地檢署漏夜複訊後，認定「贊助金」就是「抽頭金｣，以黃男一年兩度被警方查獲經營賭場，今（25）天諭知他20萬元交保，陳姓女會計3萬元交保，盧姓女員工則限制住居。

檢警調查，基隆市仁愛區成功一路上成功麻雀館以「中華撲克麻將競技協會」名義對外招收會員，暗地裡提供籌碼，作為同桌賭客對賭換現金依據。

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基隆市警察局督察科暗中蒐證，店家不僅提供籌碼讓賭客對賭，還向每名賭客收取1將100元清潔費，作為抽頭金，去年3月間報請檢察官指揮搜索，查獲店內共有8桌賭客、抵用券、1萬3500元抽頭金，將麻雀館46歲黃姓負責人、32歲盧姓女員工、30名賭客帶回偵辦。

檢方調查後，黃坦承他請盧女向賭客收取的100元「清潔費」作為「抽頭金」。檢方去年5月將黃男、盧女依賭博罪嫌起訴，30名賭客則處分不起訴。

未料，黃經營的麻雀館被抄後，仍重操舊業，督察科再報請檢察官蕭詠勵指揮偵辦，昨天下午2點半搜索麻雀館，帶回黃、盧女與陳姓女會計與賭客共37名；據指出，黃男為規避追查，表面上與會員約法三章不能在麻雀館對賭，但檢警發現，會員間都在麻雀館廁所兌換籌碼，將贏得的籌碼兌換成現金。

此外，黃男為規避警方查緝，也把去年向會員收取的每一將100元「清潔費」，改為每一將收取100元｢贊助金」，但檢警認為，黃向會員收取100元，不管是「清潔費」還是「贊助金」，都是「抽頭金」，認定黃男經營麻雀館提供麻將桌、籌碼給會員對賭，屬公共場所賭博行為，黃則是賭場經營者。

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