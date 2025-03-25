無照翁撞伸港小姊妹雙亡被起訴 不進行國民法官審理原因曝

伸港2姊妹被無照老翁裡飛雙亡，圖為現場急救狀況。（資料照）

2025/03/25 15:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹去年2月遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，10歲的小姊姊與9歲妹妹身受重傷，姊妹倆分別於9月、10月相繼離世，該案彰化地檢署偵查終結，今將蕭姓老翁依過失致死罪提起公訴。

該案引起社會矚目，但並沒有列入國民法官審理，原因是蕭男雖為無照駕駛，但肇事主因為未注意前方狀況，並非國民法官法所規定，因故意犯罪而發生死亡結果（如酒醉駕車致死）。

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蕭姓老翁案發後只到醫院探視過1次，在雙方進行調解時曾說「沒錢可以賠」、「那就抓去關啊！」冷血態度，讓家屬無法接受。

該案發生於去年2月22日，姊妹倆放學準備返家，未料在伸港鄉建國路與美港路口的斑馬線上，遭無照蕭姓老翁駕駛的休旅車撞飛，姊妹倆重傷分別被送往秀傳醫院及彰化基督教醫院急救。姊姊在入院後第21天時奇蹟甦醒，但2個月後因急性水腦症再度昏迷，9月5日清晨因神經中樞衰竭離世。妹妹住院後持續接受復健、呼吸治療與調養，不過昏迷指數始終維持在3，10月29日也離世。

為何兩姊妹已過世多時，至今才起訴？檢方表示，主要是經過車行鑑定及雙方民事的調解失利。

據了解，肇事的74歲蕭姓老翁只有機車駕照，他表示自己因為沒有念書、不認識字，擔心駕照考不過，因此從未考過汽車駕照，他說當時要去線西找朋友，沒想到發生意外，強調很自責，到處求神保佑2姊妹能度過難關。但小姊妹的阿公透露，孫女們住院期間，蕭翁只到醫院探視過1次，且在雙方進行調解時，蕭翁卻喊「沒錢可以賠」、「那就抓去關啊！」

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