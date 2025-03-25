刑事局與第一銀行攜手反詐 今簽署反詐合作備忘錄

刑事局局長周幼偉、第一銀行董事長邱月琴雙方率相關同仁，今簽署反詐合作備忘錄，攜手反詐。（記者邱俊福攝）

2025/03/25 14:37

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙案件層出不窮，成為危及民眾財產安全一大隱憂，刑事局為了擴大力道防堵詐騙犯罪，今天結合第一銀行簽署反詐合作備忘錄MOU，以強化銀行第一線同仁的防詐意識，培養對客戶異常交易行為的觀察敏銳度，減少被害人被詐騙之風險，共同防禦金融詐欺犯罪。

刑事局表示，113年度共發生12萬餘件詐騙案件，平均每天發生300餘件，一天平均財損4億1126萬餘元，尤其又以假投資詐騙為大宗；詐騙集團除利用傳統股市交易話術詐騙民眾，藉由社交平臺演算法輕易接近民眾，近期更發現引導民眾透過虛擬貨幣冷錢包轉錢，增加警方破案難度。

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實際案件中，詐騙集團一開始會誘導被害人加入詐騙投資LINE群組，誆稱遠高於市場的獲益，透過假投資APP，讓被害人趨之若鶩，投入畢生大半積蓄，甚至前往抵押不動產。

簽署MOU後，第一銀行將持續透過建立阻詐知識庫、教育訓練，即時向所屬及客戶更新詐騙手法，另外第一銀行已建置「專屬AI警示帳戶預警模型」，透過模型精準演算偵測帳戶風險，系統自動管制高度異常之存款帳戶，提前阻斷可疑交易，並強化情資分享、提升異常帳戶通報，以快速封鎖詐團帳戶，藉由資源互助的機制，分析潛在被害風險客戶，針對高風險客戶提出警示，共同防禦金融詐欺犯罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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