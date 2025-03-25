台中7歲女童遭繼父長期性侵 隱忍3年不敢說......不想妹妹受害求救

台中市年僅7歲就讀國小一年級的女童遭繼父長期性侵害至少4次，女童（繼女）擔心自己與媽媽被打，始終不敢說出此事，隱瞞長達將近3年。（資料照）

2025/03/25 15:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅7歲就讀國小一年級的女童遭繼父長期性侵害至少4次，女童（繼女）擔心自己與媽媽被打，始終不敢說出此事，隱瞞長達將近3年，直到年約10歲就讀國小三年級時，才在輔導老師的詢問下說出，台中地方法院審理時，繼父宣稱管教嚴厲，繼女才會誣陷他，法官卻認為，繼女（女童）願意說出的主因是擔心妹妹也受害，她單純想要保護妹妹，不想妹妹同樣受繼父的侵害，繼女並無誣陷理由，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪、強制猥褻罪，判處8年6月徒刑。

台中市一名男子再娶，女方帶兩名年幼女兒再嫁，不料，繼父卻從2021年9月起，對年僅7歲左右，就讀國小一年級的繼女猥褻或強制性交侵害，甚至在2023年中秋連假期間，繼父帶著妻子與兩女到自己的南投縣鹿谷鄉老家時，也伺機性侵害這位繼女，台中地檢署依對未滿14歲女子犯強制性交罪與強制猥褻罪起訴。

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台中地院審理時，繼父否認犯行，他辯稱，是繼女不滿他的管教嚴厲而誣指，而且繼女會自己用平板觀看成人影片，辯護律師則說，這只是繼女（女童）的片面指控，如果繼父幾乎每天都有性侵的行為，為何沒有任何親人察覺異常？繼父家裡裝設監視器，監視器顯示父女互動良好，至於到阿嬤家過中秋節，在南投投宿的地方沒有上鎖，不可能有性侵害行為。

繼女則於警詢時說，「不要讓爸爸靠近我，因為爸爸對我做不好的事情」，至於有多少次？她數不出來，但記得是從國小一年級到三年級；第一次是我剛讀國小一年級，繼父要她摸下面，她不願意，繼父說「妳想被我打嗎？」，繼父還警告她不能說出去，她只有在國小二年級告訴一位同學，繼女強調，「我不敢告訴媽媽，我怕告訴媽媽後，我會被爸爸打死」。

繼女還說，三年級的時候有上到不能碰別人身體的課，下課後這位同學跑去告訴老師說，繼父曾經對她碰觸身體，輔導老師來問她此事，繼女還強調，「不希望繼父（爸爸）如此對妹妹」，她單純是想要保護妹妹，不希望妹妹受到同樣對待。

法官認為，女童（繼女）如親身經歷，以年僅約10歲的稚嫩年紀，縱使曾觀看過A片或成人影片，應無法憑空編撰或捏造不同情節的侵害情節，誣陷之說顯然不可採信，另外，輔導老師與中山醫學大學附設醫院對女童（繼女）進行心理衡鑑，鑑定結果有「創傷性壓力症候群」症狀，這些也都是補強證據，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪3次、強制猥褻罪1次，合併判刑8年6月，可上訴。

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