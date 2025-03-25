名店欠稅！「普里鹹油條」商標4/1法拍 得標可獲紫南宮錢母

南投百大美食排隊名店「普里鹹油條」是南投人的在地回憶，更是饕客們的口袋名單。（圖民眾提供）

2025/03/25 13:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕鹹油條也能拍賣喔？這次是真的！法務部行政執行署彰化分署破天荒拍賣南投縣排隊美食名店「普里鹹油條」商標權，因業者積欠超過30萬元稅款與健保費，又無存款可查扣，彰化分署罕見將具有商業價值的商標列入清償資產。

彰化分署指出，過去商標權難以估值，因此極少列入法拍品項，這次「普里鹹油條」入選南投百大美食、頗具地方知名度，具備品牌價值，因此決定拍賣。此舉不僅凸顯地方美食品牌的經濟潛力，也讓民眾對於知識財產的法律責任有更深認識。

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這場「卦山法拍市集」活動將於下週二、4月1日上午10點在南投竹山紫南宮旁的社寮社區活動中心登場，現場除了拍賣商標權外，還有10輛汽車與生技公司股票等資產。早上9點半開放領號碼牌，競標民眾請準時進場。

不只這樣，法拍會場也同步舉辦民生物品變賣市集，從茶葉禮盒、瑜珈墊、學生文具到手工藝品應有盡有，價格親民，現場還能拿到實用小物，適合全家大小一起逛市集、撿好康。

最有趣的是，現場得標者還能獲贈由紫南宮主委莊秋安加碼提供的蛇年錢母，祝福滿滿，物品還能當場過爐祈福，讓拍賣也有「神助攻」加持！

另外，彰化分署臉書粉絲專頁也推出抽獎活動，3月17日至31日對標註「114年4月1日卦山法拍市集人氣抽獎活動」的相關訊息或影片按讚，就可參加抽獎，有機會獲得紫南宮蛇年錢母。

彰化分署強調，這並非4月1日愚人節的整人招數，而是結合法拍、祈福與市集的一次同框活動，歡迎民眾、香客與遊客共襄盛舉。更多詳情與拍賣品資訊可上分署官網或臉書查詢。

行政執行署彰化分署將於4月1日在南投紫南宮旁的的社寮社區活動中心，舉辦「卦山法拍市集」，現場拍賣美食商標權。（圖彰化分署提供）

彰化分署4月1日在紫南宮旁的法拍會上拍賣物多，有商標權、股票及轎車、貨車等。（圖彰化分署提供）

法拍會場也同步舉辦民生物品變賣市集，從茶葉禮盒、瑜珈墊、學生文具到手工藝品應有盡有，依現場價格出售。（圖彰化分署提供）

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