為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    添攻堅利器！熱心企業支援裝備 助中市警局霹靂小組「搞破壞」畫面曝

    正晴百貨公司無償提供破門專用圓盤切割器等裝備。（警方提供）

    正晴百貨公司無償提供破門專用圓盤切割器等裝備。（警方提供）

    2025/03/25 14:26

    〔記者許國楨／台中報導〕以攻擊性勤務為主的台中市警局保安大隊特勤中隊（俗稱「霹靂小組」），負責重大突發事件攻堅與支援勤務，為提升行動效率與人員安全，有熱心企業近日無償提供破門專用圓盤切割器、金屬門片、金屬條等裝備，協助警方「搞破壞」強化攻堅戰力，而訓練畫面今天也曝光。

    保安大隊今天說，特勤中隊肩負大臺中全區的第三層巡邏勤務、支援重大活動安全維護及突發事故時的攻堅與支援任務，堪稱「治安尖刀部隊」，面對拒不開門、可能毀滅證據或危害社會安全的犯罪嫌疑人，特警往往須在短時間內破門並有效控制現場，就像一把尖刀，在最意想不到的時刻，突入犯罪集團的心臟地帶。

    為了讓特警流的汗水變成歹徒落網時的淚水，同時確保同仁攻堅勤務安全，知名電動工具品牌美沃奇（Milwaukee Tool）台灣授權總代理正晴百貨股份有限公司，於本月20日及24日無償提供破門專用圓盤切割器、金屬門片、金屬條及切割訓練框架等裝備，並安排專業訓練課程，協助警方強化攻堅戰力。

    訓練課程由正晴百貨總經理楊千緹與專員黃義青率團隊，示範圓盤切割器操作與安全守則，並指導特勤隊員進行實際破門演練，警方表示，這項專業訓練能顯著提升破門行動效率與精準度，降低突襲行動中人員的風險，楊總經理表示，無償支援警方是企業回饋社會重要實踐，期待藉由技術與資源共享，持續協助維安機關應對各種挑戰。

    保安大隊大隊長蔡期望表示，特勤中隊在攻堅與執法行動中肩負重大責任，此次裝備支援與實務訓練，對於部隊快速反應與現場控管能力有極大助益，而台中作為西部重要城市，警方將持續強化裝備與訓練，確保市民生活安全，絕不容許任何犯罪分子破壞這座宜居城市的安定與幸福。

    特警操作圓盤切割器。（警方提供）

    特警操作圓盤切割器。（警方提供）

    特警操作圓盤切割器。（警方提供）

    特警操作圓盤切割器。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播