添攻堅利器！熱心企業支援裝備 助中市警局霹靂小組「搞破壞」畫面曝

正晴百貨公司無償提供破門專用圓盤切割器等裝備。（警方提供）

2025/03/25 14:26

〔記者許國楨／台中報導〕以攻擊性勤務為主的台中市警局保安大隊特勤中隊（俗稱「霹靂小組」），負責重大突發事件攻堅與支援勤務，為提升行動效率與人員安全，有熱心企業近日無償提供破門專用圓盤切割器、金屬門片、金屬條等裝備，協助警方「搞破壞」強化攻堅戰力，而訓練畫面今天也曝光。

保安大隊今天說，特勤中隊肩負大臺中全區的第三層巡邏勤務、支援重大活動安全維護及突發事故時的攻堅與支援任務，堪稱「治安尖刀部隊」，面對拒不開門、可能毀滅證據或危害社會安全的犯罪嫌疑人，特警往往須在短時間內破門並有效控制現場，就像一把尖刀，在最意想不到的時刻，突入犯罪集團的心臟地帶。

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為了讓特警流的汗水變成歹徒落網時的淚水，同時確保同仁攻堅勤務安全，知名電動工具品牌美沃奇（Milwaukee Tool）台灣授權總代理正晴百貨股份有限公司，於本月20日及24日無償提供破門專用圓盤切割器、金屬門片、金屬條及切割訓練框架等裝備，並安排專業訓練課程，協助警方強化攻堅戰力。

訓練課程由正晴百貨總經理楊千緹與專員黃義青率團隊，示範圓盤切割器操作與安全守則，並指導特勤隊員進行實際破門演練，警方表示，這項專業訓練能顯著提升破門行動效率與精準度，降低突襲行動中人員的風險，楊總經理表示，無償支援警方是企業回饋社會重要實踐，期待藉由技術與資源共享，持續協助維安機關應對各種挑戰。

保安大隊大隊長蔡期望表示，特勤中隊在攻堅與執法行動中肩負重大責任，此次裝備支援與實務訓練，對於部隊快速反應與現場控管能力有極大助益，而台中作為西部重要城市，警方將持續強化裝備與訓練，確保市民生活安全，絕不容許任何犯罪分子破壞這座宜居城市的安定與幸福。

特警操作圓盤切割器。（警方提供）

特警操作圓盤切割器。（警方提供）

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