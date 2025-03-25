嘉義縣今年1-2月逮138名詐騙犯 保母當車手遭逮

嘉義縣警局長李權哲（右二）視察查獲贓款。（記者林宜樟攝）

2025/03/25 13:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣陳姓女子2月在網路以交往為前提結識陌生男子，卻遭詐91萬餘元，她向警方報案，警民合作誘捕，將一名現職為保母的車手逮捕到案；另外，賴姓男子被假投資訊息詐騙1000萬元，家屬發現異狀報警，3月時警民合作誘捕車手，攔阻詐騙；2案均依詐欺罪及洗錢防制法移送法辦。

嘉義縣警察局今天舉辦「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，發布兩件今年破獲的詐騙案；縣警局長李權哲說，今年1到2月查獲詐騙集團17件，逮捕嫌犯138人，查扣不法利得2598萬7365元，攔阻詐欺部分29件、2073萬8595元，均較去年同期增加，而嘉義縣今年2月詐欺案件受理數170件，較1月份減少31件，財損金額3826萬1795元，較1月減少4109萬1729元；其中地區以民雄鄉發生件數最多，手法則以假網拍、假投資、假買家騙賣家占多數，財損部分以投資詐騙（含假交友投資）最高。

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警方表示，陳姓女子2月在臉書以「交友為前提」與網友交往，對方佯稱欲寄送包裹給陳女，要求陳女與貨運公司人員聯繫配送事宜，貨運公司人員以支付「清關費、索賠費」為由索取費用，陳女誤信話術於陸續匯款14萬500元、面交77萬5500元，對方持續以其他事由索取費用，陳女驚覺受騙報警，警民合作誘捕從事保母的車手。

警方表示，賴姓男子於網路上瀏覽投資訊息，LINE名稱「九資計畫-陳美怡」向賴男加好友，賴男下載安裝名稱「愚果」的APP，誆稱保證獲利、穩賺不賠，賴男申請帳號加入客服「愚果企業」，後續依照歹徒指示共計面交6次，交付共1000萬元；賴男家屬因發現他行為舉止有異，趕緊報警，警民合作在水上火車站埋伏，查獲面交車手李嫌及監控收水手耿嫌。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

嘉義縣警察局公布今年破獲詐騙案成果。（記者林宜樟攝）

警方查獲現職為保母的車手。（警方提供）

警方在水上火車站逮捕詐騙案嫌犯。（警方提供）

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