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    出錢供少年開毒趴做假績效 前汐止分局偵查小隊長二審判刑10月

    新北市汐止警分局偵查隊前陳姓小隊長為達績效，竟請藥頭找來16名少年開趴供毒再查獲，高院將陳判刑10月。可上訴。（記者楊國文攝）

    新北市汐止警分局偵查隊前陳姓小隊長為達績效，竟請藥頭找來16名少年開趴供毒再查獲，高院將陳判刑10月。可上訴。（記者楊國文攝）

    2025/03/25 14:41

    〔記者楊國文／台北報導〕警界爆發供毒作假案！新北市警局前汐止分局偵查隊小隊長陳耀堃被控為達到市警局「青春專案」的績效標準，竟與盧姓藥頭勾結，由陳出錢請盧男購買二、三級毒品，設局邀16名少年到KTV開趴，再供毒給少年施用，陳再出面臨檢查獲；高等法院今依「共同犯成年人對未成年人轉讓二級毒品罪」判陳10月徒刑。可上訴。

    檢方調查，新北市警局汐止分局前偵查隊小隊長陳耀堃，為達到市警局偵防犯罪「青春專案」的績效標準，竟與盧姓藥頭勾結，由盧男陳耀堃提供金錢購入第二、三級毒品，於2016年7月29日以每人新台幣1500元車馬費替友人慶生的誘因，邀約詹姓少年等16名少年，當天下午5時起到新北市汐止區某KTV包廂開趴唱歌，提供K他命香菸給現場少年施用，且轉讓安非他命給詹姓少年和現場少年，最後僅盧姓少年有施用。

    當天晚上7時15分，盧姓藥頭看見已有少年施用毒品，遂聯繫陳耀堃到場實施臨檢，上演「員警供毒作假戲碼」，查獲在場詹姓少年等人及毒品，盧男則在警方臨檢時即先離開。

    士林地檢署依共同犯成年人對未成年人轉讓二級毒品未遂罪、共同犯成年人對未成年人轉讓二級毒品罪，起訴陳耀堃。士林地院審理後，將陳耀堃分別判刑8月、10月徒刑，合併應執行1年4月，全案上訴高等法院。至於盧姓藥頭，法院判他7月徒刑確定。

    高院審理時，陳耀堃否認犯行，但合議庭依據盧男的證詞、陳耀堃2016年7月20日至28日多次匯款給盧男的交易明細等事證，認定陳犯行明確，考量陳對少年轉讓第二級毒品的犯行，應加重其刑，一審判陳10月徒刑屬適當。

    另外，高院認定陳耀堃被控「共同犯成年人對未成年人轉讓二級毒品未遂罪」部份，罪證不足，今改判無罪。

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