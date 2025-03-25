針對違建、偷倒歪風 竹縣府地政處加重裁罰、限期改正時間縮短

針對都市計畫區外農地被「種」非法工廠或偷倒棄土的歪風，新竹縣政府地政處長古瓊漢說，只要確認屬實且情節重大，他們現行都依區域計畫法直接重罰30萬，且把原本3個月的限期改正時間縮短為1個月，若不見改善，就報請工務處強制拆除。（記者黃美珠攝）

2025/03/25 13:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣因工商發達、廠房外溢效應，導致都市計畫區外的土地違規使用「種」違章工廠或被當棄土場。縣長楊文科今天下令各局處獲報要立即動起來，負責裁罰的縣府地政處長古瓊漢說，該處對情節嚴重者一律從重，依違反區域計畫法一次開罰新台幣30萬元，限期改正的期限也從原來的3個月縮短為1個月，若不見改善，後續就報請工務處強制拆除。

楊文科對於縣內違建，特別是農地上的違章工廠以及廢棄物偷倒的亂象，從民政、工務、環保、農業以及地政等局處依序點名，請局處長說明違法的行為態樣和13鄉鎮市中哪個鄉鎮最常出現。

請繼續往下閱讀...

工務處長戴志君說，新竹縣農地大型違建以湖口較多，其次是竹北西區跟寶山。寶山又因台積電進駐施工所致，讓不肖者趁亂在附近農地搭建鐵皮，違規事實只要經各地公所查報或民眾檢舉，他們就會勒令業者停工且執行拆除，不聽停工制止的則移送法辦。

民政處長陳建淳說，他們透過各戶政事務所於新建物申請門牌時，特別注意有沒有使照和建照，一旦發現疑似違章建築就主動通報工務等相關單位，依法處理。

農業處長傅琦媺說，非都市計畫區的農地上違建主要出現在湖口、新豐、竹北以及寶山，是受工業廠房外溢所致，非法棄土則好發在寶山、橫山，湖口也不少。

由於非都的土地裁罰機關主要是地政處，所以地政處長古瓊漢說，農地違建經農業處邀集相關單位現勘，確認農牧用地未經申請許可使用，他們就會依違反區域計畫法第15條相關規定，並依同法第21條裁罰，原來罰鍰的金額從6萬到30萬元不等，但只要違規事實嚴重，他們就直接加重處罰、罰30萬元，並把原本3個月的限期改正期縮短為1個月，或勒令行為人自行拆除地上物。如果始終不見改善者，他們會通知工務處逕行強制拆除。

至於對於流竄四處亂倒的廢棄物，縣長楊文科肯定寶山鄉長邱振瑋日前由公所清潔隊逕行會同警方破袋稽查後蒐證，掌握證據後交由警方移送法辦，廢棄物則由清潔隊先行移除再求償的作法。

縣府環保局長蕭宏杰說，寶山最近發生的2起都是一般事業廢棄物，為提升行政效率，確認是一般家戶垃圾，是可由清潔隊先清除。但若是事業廢棄物則仍須由公所通報環保局與警方共同會勘，確認垃圾數量、性質，再交警方依廢棄物清理法查辦，並要求行為人或地主清除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法