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    超狂！653筆交通欠款大戶 宜蘭礁溪近千萬菜園將法拍

    67歲沈姓男子欠繳牌照稅、通行費、交通罰鍰等高達691筆，名下宜蘭礁溪持分菜園將被法拍。（行政執行署宜蘭分署提供）

    67歲沈姓男子欠繳牌照稅、通行費、交通罰鍰等高達691筆，名下宜蘭礁溪持分菜園將被法拍。（行政執行署宜蘭分署提供）

    2025/03/25 12:49

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕67歲沈姓男子欠繳牌照稅、通行費、交通罰鍰等高達691筆，總計累欠金額70多萬元，其中交通類就有653筆，堪稱交通欠款大戶。法務部行政執行署宜蘭分署預計4月1日拍賣他位於宜蘭礁溪的近千萬元菜園，首拍底價每坪10萬多元。

    家住新北市汐止的沈男，活動範圍主要集中於新北、基隆及台北市，不只積欠健保費36筆、近3萬6千元外，也欠稅多達6萬元，更不繳交國道通行費，其中被警方開罰的交通違規單更長期忽視，累欠高達54萬元。

    行政執行署宜蘭分署表示，經查發現沈男繼承一筆位於礁溪白雲三路30巷61弄的菜園，227坪土地持有3分之1、占76坪，4月1日下午3點將於宜蘭分署進行拍賣，首拍底價805萬元，換算每坪10萬多元。

    宜蘭分署指出，沈男繳款意願低，因此法拍名下礁溪持分土地，若順利拍出扣除欠款，並查無其他設定抵押等款項後，將返還剩餘法拍金額，不過土地屬共同持有，共有人將有「優先承買權」，但仍歡迎其他民眾踴躍到場投標，連同沈男土地，當天共計27筆土地或建物將聯合拍賣。

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