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    借派出所停車風波平息 彰縣議員賴清美帶茶葉赴彰化王功派出所致意

    彰化縣議員賴清美帶著茶葉前往王功派出所致意，雙方把誤會說清楚，盡釋前嫌。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美帶著茶葉前往王功派出所致意，雙方把誤會說清楚，盡釋前嫌。（賴清美提供）

    2025/03/25 12:47

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕延燒邁入第3天的彰化縣議員賴清美車停派出所風波，今天賴清美親自帶著茶葉前往王功派出所致意。賴清美強調，她只是要臨停一下，不是要霸佔車位，現在警局也調查清楚，所有誤會也都已經釐清，她會繼續支持各項警政工作，希望這起風波就此落幕。

    賴清美表示，她今天在縣警局、芳苑警分局相官主管的陪同下，前往王功派出所致意，她也特別帶著茶葉前往，但陳姓員警因為下個月就要退休，今天也休假，人也不在彰化縣，因此由王功派出所所長沈威志出面代表接受，雙方當面說清楚，也化解誤會。

    賴清美強調，她平常都很肯定警方在治安的努力，這次是因為開車要到王功所的車位臨停一下，她也沒有下車。因為值班的員警是海口人，說話就是大喇喇的，她又是一個婦道人家，難免都會覺得聽起來刺耳，如今這起事件已經調查清楚，誤會解釋清楚就好。

    賴清美指出，許多派出所在門口的車位都會註明是警用車位，這樣就不會遭到佔用，也許派出所內的車位也可以標示洽公車位或是警用車位，這樣就算民眾要來報案的話，也才能看得一清二楚。

    這起風波也讓賴清美連續2天來都持續接到不明來電，賴清美說，直到昨天晚間都還接到電話，最後她只好在入睡前開啟飛航模式，至於半夜有沒有人打來，她就不得而知了，希望事件就此圓滿落幕。

    縣警局強調，縣議員賴清美今天帶著茶葉前往王功所致意，警方與員警，也都充分感受到議員的的誠意。

    彰化縣議員賴清美帶著茶葉前往王功派出所致意，由王功所所長沈威志出面接受。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美帶著茶葉前往王功派出所致意，由王功所所長沈威志出面接受。（賴清美提供）

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