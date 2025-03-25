頭皮發麻！包手刺青男「鬆一下」警站身後 美髮師錯愕：洗頭洗到藥頭

賴男到髮廊洗頭，渾然不知警察站身後。（警方提供）

2025/03/25 13:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市無業賴姓男子染上毒癮後，當起藥頭販售大麻菸彈，日前與藥腳交易後為了紓緩緊張情緒，偕同妻子到住家附近常去髮廊洗頭，打算放鬆緊綳神經，未料就在躺平洗頭沖水椅享受時，渾然不知警方已站在身後，除當場就逮也被查扣K他命、大麻菸彈等毒品，詢後檢方聲押獲准，也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵二隊長程連志今天說明案情指出，該隊去年9月間偵辦毒品案向上溯源，發現一名包手刺青藥頭涉嫌，進一步查出其真實身分是26歲賴姓男子，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經查，賴男住南屯區與家人同住，先前被朋友引誘施用大麻菸油後染上毒癮。

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賴男見毒品販售年輕族群接受度高且有利可圖，於是購入大量大麻菸油，進行分裝後製作成菸彈販售，警方經蒐證完備後，持搜索票進行跟監，查緝當天發現賴男在完成毒品交易後，帶著妻子來到住處附近髮廊，躺在沖水椅上閉眼享受美髮師的細心服務，渾然不知身後已站滿警察，靜靜等候最佳時機。

就在美髮師熟練幫賴男沖洗泡沫時，警方一聲令下，當場將他壓制逮捕，讓原本悠哉賴男瞬間「涼到頭皮發麻」，美髮師也嚇到手上蓮蓬頭差點掉落，驚訝看著這場突如其來的抓捕行動，一陣錯愕傻眼，才知道洗的頭是藥頭。

警方隨後帶同賴男回住處搜索，查扣1瓶大麻菸油（重545公克）、82支菸彈、68支空菸彈、2瓶分裝用針頭瓶、1支漏斗、19瓶菸油香料、9支電焊筆（霧化器）、便利袋1批、1瓶K他命（重6.77公克）、2支行動電話等贓證物，初估毒品市價約10多萬元，賴男已不法獲利達80萬元。

警方詢後將全案依法送辦，檢方聲押賴男獲准，近日也依毒品罪起訴；台中市刑大強調，警方對毒品犯罪絕不容忍，將持續運用科技辦案，徹底打擊毒品市場，讓毒販無所遁形，同時提醒民眾，毒品不僅毀滅健康，也會摧毀家庭與人生，千萬別輕易踏入這條不歸路。

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警方查扣大麻菸油。（警方提供）

警方查扣的毒品及分裝工具等證物。（警方提供）

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