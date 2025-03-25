抓到了！台中大里遛鳥俠落網 戴假陽具嚇人、稱好玩

台中市黃姓男子，本月22日在街頭公然「遛鳥」，嚇壞目擊民眾，昨晚遭警方帶回警局偵辦。（記者陳建志翻攝）

2025/03/25 12:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里新甲路、立中街口，本月22日上午10點多，突然出現一名「遛鳥俠」，有民眾剛好經過看到嚇壞，因該位民眾疑似刻意男扮女裝，民眾覺得噁心、變態，警方得知調閱監視器鎖定40多歲的黃姓男子犯案，昨晚到住處埋伏，趁他返家將他帶回警局偵辦，「遛鳥」的黃男坦承犯案，但稱「只是好玩」，且露出的是假陽具，因已經是累犯，警方訊後依公然猥褻函送法辦。

本月22日上午10點43分左右，一位疑似男扮女裝的民眾，行經大里十九甲新甲路、立中街口，刻意裸露下體「遛鳥」，有民眾剛好經過看到嚇壞。

請繼續往下閱讀...

該名男子似乎刻意男扮女裝，因附近有眾多女性民眾、學生，消息傳出人心惶惶，霧峰分局警方雖未接獲民眾報案，但得知後立刻調閱監視器釐清，發現當天該名男子男扮女裝沿著新甲路沿路「遛鳥」，還拿著自拍棒自拍。

警方鎖定黃姓男子犯案，因第一次上門找人無人在家，昨晚在黃男住處外埋伏，見他返家立刻上前表明身分，黃男似乎知道警方已經盯上他，配合跟著警方回到警局接受調查。

警方查出，黃男類似行為已經不是第一次，之前已經有2次類似紀錄，黃男坦承「遛鳥」，但供稱當時露的是情趣用品店的「假陽具」，目的只是「好玩」在路上走動與風景合照，並非刻意裸露出自身的生殖器，警方並在家中找到當時穿戴的假陽具，訊後依公然猥褻罪嫌函送法辦。

台中市黃姓男子，本月22日在街頭公然「遛鳥」，嚇壞目擊民眾，昨晚落網稱只是好玩，露的是「假陽具」。（江和樹提供）

台中市黃姓男子，本月22日在街頭公然「遛鳥」，嚇壞目擊民眾，昨晚落網稱只是好玩，露的是「假陽具」。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法