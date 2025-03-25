澎湖龍門尖山港傳查獲疑似「偷渡客」 後經證實為虛驚一場

澎湖龍門尖山港，近來嚴格執法。（記者劉禹慶攝）

2025/03/25 11:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新近澎湖海域及岸際風聲鶴唳，海上出現中國海盜快艇船，公然掠奪我國漁民漁獲及魚具，岸際則不斷傳出來路不明名貴貓種、二級保育類陸龜，海巡署連日來繃緊神經，今（25）日又傳出截獲疑似「偷渡客」，遭安檢人員請下船，並查扣一批空鴿籠，後經證實為虛驚一場，與走私無關，純粹是虛驚一場。

根據了解，今日清晨1艘貨輪，由尖山碼頭裝卸貨後準備開往嘉義布袋港，由於近期走私動物不間斷，澎湖岸巡隊弟兄針對可疑貨櫃進行詳細安檢，發現船員室中，竟然有未通報欲直接搭貨輪前往嘉義的不明人員，並於其中一個申報賽鴿籠的貨櫃中發現可疑之處，立即將鴿籠查扣，並進行詳細調查。

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經過調查結果，該名人員是隨著賽鴿抵澎，當賽鴿放飛後，就乘坐貨輪帶空鴿籠返回台灣覆命，以往都有申請為隨船人員，但今日卻沒有登記，由於近來岸際走私案件頻傳，雖然是常客，但礙於規定，安檢人員只能請人員下船，仔細查證之後，並無任何問題，最後證實為虛驚一場。

由於澎湖近來頻傳海域及岸際案件，讓海巡署人員疲於奔命，同時呈現緊繃狀態，到處風聲鶴唳，因此執法相當嚴謹，任何疏失都不容許發生，也許有人認為過於「擾民」，但在國防及社會治安考量下，還是應該嚴格執法，才能確保國家及民眾安全。

護送鴿籠回台人員，因無隨船證明被請下船。（記者劉禹慶攝）

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