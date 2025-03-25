台中酒客強摸爆打越南傳播妹 被咬傷再賠15萬元換緩刑

黃男強摸賠酒的越南傳播妹阿香，被阿香咬傷手臂，他氣得爆打阿香，之後賠償15萬元和解，法官諭知緩刑2年。（示意圖）（記者張瑞楨攝）

2025/03/25 11:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子去年到KTV酒店飲酒作樂，叫來越南籍傳播女子（俗稱傳播妹）阿香陪酒，卻趁阿香如廁之際，進入廁所強摸胸部，阿香抵抗時猛咬黃男，手臂被咬傷的黃男，爆怒揮拳毆打阿香，KTV酒店少爺（服務生）聽到越南語「救命」，趕緊打開廁所門救出阿香，台中地院審理時，黃男坦承犯行，賠償阿香15萬元，台中地院依強制猥褻罪判刑6月，緩刑2年，條件是支付2萬元公益金，接受法治教育3場次。

判決書指出，34歲黃姓男子去年（2024年）5月14日深夜，到台中市大里區一家KTV包廂內消費，翌日（15日）清晨1時許，越南籍女子阿香（化名）進入包廂內陪酒，不料，黃男趁著阿香上廁所之際，尾隨阿香進入廁所強摸胸部，阿香反抗時，猛咬黃男的左手臂（阿香犯傷害罪嫌，中檢不起訴處分），黃男不滿之下，徒手毆打拉扯阿香，導致阿香頭部鈍傷合併頭暈、左臉腫脹、下巴擦傷、胸部鈍傷、左手指挫傷等傷勢，酒店少爺（服務員）趕緊制止與報警處理。

請繼續往下閱讀...

台中地檢署偵查時，黃男承認當時沒喝醉，意識清楚，也坦承與阿香在包廂與廁所內發生衝突，阿香的朋友范氏作證說，聽到阿香在廁所用越南語高喊「救命」，廁所門打開時，阿香頭髮凌亂、衣衫不整、眼神恐懼，且有傷勢，酒店少爺也作證說，阿香當時受傷，很驚恐、不斷哭泣。

另外，阿香也指控說，她起身要去包廂內的廁所，黃男跟著她進入廁所，並從廁所內部將門鎖住，徒手抓她的胸部，「一直抓著不放，我很痛」，她徒手將黃男推開，黃男用拳頭毆打她的臉，她為了保護自己而將頭低下，並且咬黃男的手，讓他不要繼續攻擊，但黃男還是繼續打，她一直大喊，有人將廁所門打開，把她帶出去解圍。

中檢依強制猥褻罪起訴黃男，台中地方法院審理時，黃男坦承犯行，且賠償阿香15萬元和解，法院依強制猥褻罪判刑6月，可易科罰金，緩刑2年，條件是支付公庫2萬元公益金，接受法治教育3場次，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法