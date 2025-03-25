中信金內湖購地案 老臣張明田判賠8.93億上訴駁回

中信金控老臣、中信金董事長室專門委員張明田。（資料照）

2025/03/25 11:45

〔記者楊國文／台北報導〕中信金控老臣、中信金董事長室專門委員張明田，被控涉嫌低價買進北市內湖區2筆土地，並內定為中信資訊機房、行政大樓，再高價轉賣給中信金，套利8.9億元，高等法院依金融控股公司法的2個特別背信罪各判8年6月徒刑，經最高法院撤銷發回更審中；民事部份，證券投資人及期貨交易人保護中心替中信金控向張明田求償，台北地院更一審判張明田應賠償中信金控8.93億元，上訴後，高等法院今判決上訴駁回，仍判張應賠償8.93億元，可上訴三審。

檢調調查，中信銀2012年計畫要擴充資訊機房及行政大樓，負責最終決策的張明田，2013年得知長虹建設欲購入內湖安康段土地，又得知長虹受託興建、出售潭美段土地，張明田等人即開始謀議透過人頭公司，先行購地套利。

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檢方指控，張明田透過人頭，購買內湖安康段2筆土地，再運用他在集團內部的影響力，將這2塊地內定為中信銀行的行政大樓、資訊室的預定地，再將2塊地高價轉賣給中信銀，套取私利8億9327萬多元，使中信金控與中信銀蒙受重大損失，觸犯2個特別背信罪。

不過，法院審理時，張明田辯稱未參與公司決策，只提供財務分析及諮詢。

台北地院審理後，不採信張明田辯詞，判張明田15年徒刑、併科罰金5億元；上訴後，高等法院依2個特別背信罪，各判張明田8年6月，分別併科9千萬元和3億元。上訴後，最高法院撤銷發回高院更一審審理中。

民事部份，證券投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）替中信金控向張明田求償8.9億元。

台北地院認為中信金控和中信銀是各自獨立的法人，中信金控並非直接受有損害，投保中心以中信金控為被害人提起刑事附帶民事訴訟，於法不合，裁定駁回，但高等法院廢棄裁定發回更審。

台北地院更一審則認定，中信金控對中信銀具實質控制權，中信銀受到損害，即為中信金控的損失，張明田運用其對中信金控、中信銀具重大影響力，隱匿關係人交易，造成中信金控和中信銀損害共8億9327萬多元，應負起賠償責任。

全案上訴後，高等法院認定北院更一審判決無誤，今上午11時判決上訴駁回。張明田未到庭聆判。

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