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    首頁　>　社會

    幫替代役男賺檢舉獎金 海巡隊員「騙票」查緝私菸

    海巡署蘇姓查緝員偽造密證人筆錄查緝私菸，一審獲輕判緩刑4年。示意圖非本案私菸（資料照）

    海巡署蘇姓查緝員偽造密證人筆錄查緝私菸，一審獲輕判緩刑4年。示意圖非本案私菸（資料照）

    2025/03/25 11:42

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在海巡署服替代役的阿華（化名）發現鼓山區某菸酒行疑似販售私菸，他向蘇姓查緝隊員報告後，蘇男認為證據不夠擔心無法取得搜索票，於是先私下調查蒐證，再偽造秘密證人筆錄讓阿華簽名，除了讓阿華能賺到檢舉獎金，也能順利查辦私菸，案件曝光後，蘇男被法官依偽造文書罪判刑1年4月，另宣告緩刑4年。

    判決指出，2015年間，阿華在海巡署服替代役時，發現鼓山區某菸酒行門口堆放大量私菸且人車進出複雜，疑似販售私菸，阿華向蘇姓查緝隊員報告後，蘇男認為阿華給的情資太過薄弱無法立案偵辦，但又不想白白浪費掉這條線索，於是他私下展開調查，待蒐集到一定證據後，才將私菸案立案進行偵辦。

    蘇男為了讓阿華能領到檢舉獎金，於是自行製作「證據充足」的檢舉筆錄後讓阿華簽名，他再拿檢舉筆錄逐級向上報告，順利向高雄地檢署報請指揮，也成功查辦到私菸案，阿華也領到一筆檢舉獎金。

    事後，蘇男遭人檢舉，廉政署介入調查，蘇男坦承犯行。高雄地方法院審理時，法官認為，蘇男身執法人員，卻沒有恪遵職守、依法行事，阿華也因貪圖領取檢舉獎金，心存僥倖，損害承辦檢察官認定檢舉筆錄的真實性，考量他們犯後態度良好，因此蘇男部分依偽造文書罪判刑1年4月，另宣告緩刑4年，須向公庫支付30萬元；阿華部分則判刑11月，另宣告緩刑3年，須向公庫支付9萬元，可上訴。

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