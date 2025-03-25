全國人口密度最高的里要在集合住宅前劃黃線 住戶抗議、包商報警協調

台中市潭子區家興里榮興街住宅店家前昨起劃設黃線，只可臨停，因一名住戶不滿未事先通知，員警到場協調，以利施工。（民眾提供）

2025/03/25 11:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區家興里範圍僅長600公尺、寬300公尺，卻集中有10多棟集合式住宅，是全國人口密度最高的里。由於該里的榮興街寬度不到8米，居民兩邊停車，雲梯車等無法進入救災，里民大會決議通過在住宅大樓的住家店面及轉角劃黃線，結果，里長莊世雄昨會同包商劃線時，1名住戶不滿，現場抗議，包商因而報警，警方到場協調後，該住戶才配合將車輛移開，順利完成標線作業。

莊世雄表示，家興里的範圍只有短短600公尺、寬300公尺，卻集中了10多棟高樓層的集合式住宅，人口高達1萬4千多人，是全國人口密度最高的里。

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莊世雄說，因里內的榮興街寬度不到8公尺，若住戶兩側停車，萬一發生火災，雲梯車將無法進入救災，10年前即曾發生過類似的情形，因此，該里於2022年的里民會議決議，鐵路高架化後下方的停車場啟用，即在里內的住家店面前及轉角處劃設黃線，2棟大樓後方劃設紅線，以維護交通及公共安全。

莊世雄表示，鐵路高架化下方停車場去年啟用，因經費不足，所以只有先劃紅線，今年經費到位，昨起開始劃設黃線，結果有住戶將車停在巷子口的轉角處，包商劃線時，該住戶以未接獲通知在場抗議，拒絕移車。

莊世雄說，在劃線工程施工前的10天前即在各大樓公告，並透過鄰長等宣傳告知，該住戶可能沒看見，現場破口大罵，包商為此才報警；大雅警分局員警到場協調，該住戶才配合將車子移開，順利完成標線劃設作業，警方除希望相關單位施工前加強宣導，並呼籲民眾配合，不要違規停車，以免影響交通及公共安全。

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