6折買台中七期豪宅新朗日匯？富商、醫師疑被坑騙10億

台中七期豪宅「新朗日匯」爆出吸金的詐欺疑案，台中地檢署指揮調查局偵辦中。（資料照）

2025/03/25 11:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市七期重劃區建案「新朗日匯」是香港新朗興業有限公司的高層住宅大樓建案，負責人馬廷海涉背信挪用公款被債權人申告破產，台北地檢署將馬列為被告，但他出境至今未歸台灣，此建案尚未銷售的空屋也成為法拍屋，卻有業者邀請網紅代言以6折低價出售餘屋，吸引富商、醫師等人投資，結果卻無法交屋，涉嫌非法吸金達10億元；台中地檢署今天（25日）指出，已經分案由承辦檢察官，指揮調查局偵查中。

台中地檢署強調，上述位於台中市西屯區的建案，有關於住宅的部分銷售過程，疑似涉嫌詐欺等犯罪，已分案由承辦檢察官指揮法務部調查局台中市調查處調查中，民眾如認購屋過程遭受刑事詐騙導致權益受損，可以蒐集相關事證，向中檢提出告訴。

請繼續往下閱讀...

新朗興業前負責人馬廷海是全台第二高樓台北天空塔The Sky Taipei的投資人之一，卻涉嫌背信挪用公款被告，台北地檢署將他列為被告，這家公司位於台中的豪宅建案「新朗日匯」，也於去年9月爆發問題，香港商新朗興業公司因無力償還借款，該建案的餘屋被聲請法拍。

房產業者指出，該港商背後主導者馬廷海，也是信義計畫區「台北天空塔」的投資者之一，且早在2023年「台北天空塔」就爆出營運糾紛。房產業者指出，台中豪宅案「新朗日匯」一開始推案名稱為「富邦新市政」，由富邦建設與新朗興業公司共同投資興建，並找來白派大師、普立茲克建築獎得主理查．邁爾（Richard Meier）操刀建築物外觀設計，但歷經坪數下修與多次更名，最終富邦建設選擇撤出，改由新朗全權操刀。

根據內政部實價網，該豪宅已有19筆實價資訊，單戶總價落在5688萬至9280萬元間，每坪單價約42.1萬至63.7萬元間，全案規劃148戶。

據指出，此建案仍有許多未售餘屋，卻有人找網紅拍攝宣傳影騙，再用「簽訂借款合約取代買賣合約」、市價六折手法銷售餘屋，向醫師或富商等投資人吸金，亦即買家借錢給建商，獲得市價六折的餘屋產權，同時有律師擔保見證，約20人各支付上千萬元，甚至數千萬元投資，但卻因法拍屋而無法過戶，合計受騙金額恐達10億，台中地檢署正偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法