痛毆雞排店老闆頭臉害喪失嗅覺 男子判刑3年半定讞

高雄市侯姓男子，不滿以賣雞排為業的蘇姓男鄰居長期騷擾其女友，揮拳攻擊他臉部等處，導致蘇男嗅覺喪失。圖為雞排示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/03/25 11:08

〔記者張文川／台北報導〕高雄市侯姓男子，不滿以賣雞排為業的蘇姓男鄰居長期騷擾其女友，揮拳攻擊他臉部等處，導致蘇男嗅覺喪失，高等法院高雄分院更一審依「傷害致重傷」罪，將侯男判處3年6月有期徒刑；最高法院駁回侯男上訴，全案定讞須入獄。

民事求償方面，蘇男認為喪失嗅覺已嚴重影響他炸雞排的工作，求償工作減損損失、慰撫金等共283萬餘元，高雄地院民事一審考量侯男是飼料加工廠員工，月薪3萬多元，去年底判決侯男應賠償170萬餘元。

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判決指出，2020年3月29日晚間7時許，侯男在高雄市前鎮區凱得街前，質問鄰居蘇男為何一直騷擾他的女友，雙方起口角爭執，侯男憤而揪住蘇男的衣領推到牆邊，握拳朝蘇的臉部連續揮擊，出拳多次且專門攻擊蘇男的頭部、臉部和左眼等部位。

蘇男被打得鼻血直流，鼻骨骨折，鼻樑、左眼等多處受傷，事後發現鼻子已喪失嗅覺功能，就算治療、吃藥也未見絲毫好轉。

一審高雄地院、二審高雄高分院皆認定侯男犯行明確，造成嗅覺官能損敗且不能回復的重傷害結果，判處侯男3年6月徒刑，最高法院認為關於嗅覺受損程度的調查未盡，撤銷發回更審。

高雄高分院更一審調查，根據醫院的鑑定報告結論「依嗅覺功能檢查顯示，其嗅覺功能永久喪失」，認定蘇男確實已經喪失嗅覺，審酌侯男迄未和解，也否認犯重傷害罪等犯後態度，仍判3年6月刑；最高法院認為更審已詳述判決及量刑理由，駁回侯男上訴定讞。

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