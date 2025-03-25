台菲跨國執法合作 涉貪上尉李振育今將押解回台

涉貪上尉李振育在台菲兩國執法人員合作下，將於今日下午遣返回國。（記者吳昇儒翻攝）

2025/03/25 10:53

〔記者吳昇儒／台北報導〕陸軍六軍團前上尉李振育於2018及2019年間，利用職務之便，偽製土地租賃契約等文書，私自將軍方列管國有眷地租予多家廠商，詐取超過388萬元。因涉犯貪污治罪條例案逃亡海外，去年2月調查局與菲律賓執法機關合作，將他逮捕。但因他的姓名與另一名嫌疑人相同，導致遣返工作延宕。所幸經我國駐菲人員溝通後，今日將安排李男返國。

李振育擔任陸軍第六軍團政戰部眷服組上尉工程官期間，違法出租軍方列管國有眷地，不法所得超過388萬元。調查局桃園市調查處偵辦後，依涉嫌違反貪污治罪條例，將他移送法辦。李男卻於2020年3月8日潛逃出境赴菲律賓未歸，被桃園地檢署發布通緝。

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調查局便與菲律賓執法機關合作，去年2月間在宿霧市逮捕李男，並暫置該國移民局外國人收容所等待遣返；卻因其姓名與另一名嫌疑人相同，菲國拒絕讓李男返國，延宕一年之久。

所幸經調查局駐菲律賓法務秘書及移民署駐菲移民秘書與菲律賓國家調查局等單位協調後，終於解決法律上的爭議，今日在台、菲雙方執法人員共同押解李振育，預計下午返抵國門，並由桃園市調查處人員執行逮補，解送桃園地檢署歸案。

涉貪上尉李振育在台菲兩國執法人員合作下，將於今日下午遣返回國。（記者吳昇儒翻攝）

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