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    又來了！海科館半夜警報器響 週邊住戶虛驚

    海洋科技博物館的區域探索館今天凌晨警鈴大作，疑消防箱被人按下緊急按鈕。（記者盧賢秀攝）

    海洋科技博物館的區域探索館今天凌晨警鈴大作，疑消防箱被人按下緊急按鈕。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/25 10:43

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市八斗子的國立海洋科技博物館今天凌晨1點左右，突然警報器鈴聲大作，響了20分鐘左右，周邊地區住戶都被驚醒。但海科館和消防局人員檢視，並沒有火警，研判是館內的2個消防箱警鈴被人按下緊急按鈕，造成虛驚一場。但附近說，已經是第二次了，深夜被驚醒抱怨連連。

    海科館館區域探索館今天凌晨1點左右，突然警報器鈴聲大響，回音環繞了整個地區，連住在高處的社區居民也被警報器吵得睡不著，紛紛出門探詢。

    附近的消防分隊跟八斗子派出所也都聽到警報，匆匆派出人員到現場搜尋，經過半個多小時的搜索並沒有發現有火災跡象，虛驚一場。

    海科館工務電機組主任林谷屏說，今天凌晨12點58分中控室接到民眾電話，指區域探索館警報器大響，疑似火警，立即通知消防和物業管理人員，在半小時內就排除掉了。

    林谷屏說，研判是保全室外和停車場中段的2個消防箱被人按下緊急按鈕，才會鈴聲大響，可能是附近的醉漢或流浪漢所為，造成虛驚一場。警方調閱附近的監視器，因天色大暗沒有發現有行為人，警方表示會加強巡邏。

    居民說，半夜被警鈴吵醒都心慌慌，有人說感謝是在測試，但次數多了，大家會以為又是誤報，萬一來真的怎麼辦？還有民眾說，這已經是第2次了，實在很不爽。

    海洋科技博物館的區域探索館今天凌晨警鈴大作，疑消防箱被人按下緊急按鈕。（記者盧賢秀攝）

    海洋科技博物館的區域探索館今天凌晨警鈴大作，疑消防箱被人按下緊急按鈕。（記者盧賢秀攝）

    消防和警方人員到海科館區域探索館巡查沒有發現火警。（民眾提供）

    消防和警方人員到海科館區域探索館巡查沒有發現火警。（民眾提供）

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