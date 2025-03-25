玩具飛機誤闖6米高樹梢！8歲女童哭哭 警借修枝竿神救援

玩具飛機被大風吹到6米高樹梢，員警用修剪樹枝長竿勾回。（圖由警方提供）

2025/03/25 10:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名8歲女童前天在祖父母陪同下到台中公園遊玩，期間因風大將玩具飛機不慎射至約6米高的樹梢，眼看心愛飛機無法取回，女童失落的嚎啕大哭，警方獲報靈機一動，借來廠商修剪樹枝的長竿，順利幫女童撿回，女童這才破涕為笑，祖父母也連聲道謝。

台中公園具有百年歷史，公園內的湖心亭、日式建築等歷史景觀，吸引許多人懷舊與觀光，加上綠樹成蔭、環境清幽，豐富的綠地與草坪讓民眾野餐、散步、運動，享受親近大自然的感受，也設有兒童遊戲區、健身設施、環湖步道等，假日時常見家長帶著孩子玩耍，是親子同樂的理想場所，也是台中市知名景點。

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而公園內前天上演一場「小型救援行動」，主角不是人，而是一架誤闖高空的飛機，一名8歲女童當時開心放飛玩具飛機，沒想到一陣風把飛機送上6米高的大樹梢，當場卡住不動，看著心愛的飛機無法取回，女童忍不住嚎啕大哭，讓同行的祖父母束手無策。

情急之下，祖父趕緊前往第二分局台中公園派出所求助，值班巡佐陳延明立刻放下手邊工作，走出派出所查看情況，看到女童滿臉淚痕靈機一動，跑去向附近修剪樹木的廠商借來超長修枝竿「神器」，展開一場「飛機營救大作戰」，一旁圍觀的民眾則是摒息以待。

只見陳員警小心翼翼地舉起長竿，瞄準飛機位置，一點一點地將它勾下來，經過幾次嘗試，終於讓飛機安全著陸，女童看到飛機回到手中，眼淚瞬間變笑容，興奮地抱著飛機不放，還對警察叔叔連聲道謝，祖父母則不停感謝警方的熱心幫助，圍觀的路人也紛紛拍手叫好，直呼：「真是太暖心了！」

第二分局長鍾承志表示，警察不僅是執法者，更是人民的保姆，這次小小的舉動雖然不是「大案要案」，但卻讓市民感受到警察的親切與溫暖，這正是警民和諧最美好的展現。

女童這才破涕為笑。（圖由警方提供）

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