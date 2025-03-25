老公到國外打拚 老婆寂寞芳心在台灣約炮惹禍上身

朱男到泰國工作期間，妻子卻在台灣約炮，還被許姓男子糾纏惹禍上身。（示意圖）

2025/03/25 09:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕經營工廠的朱姓男子，與黃姓女子是夫妻，朱男去年遠赴泰國工作賺錢，黃女卻在台灣與無業的許姓男子「約炮」，雙方在短短1個多月間，多次至汽車旅館與飯店發生性關係，不久後黃女生厭想中止，卻被許男以散發性行為錄音錄影，威脅繼續交往，惹禍上身的黃女，迫於無奈而告訴丈夫，朱男控告許男索賠200萬元，許男辯稱不知黃女已婚，法官卻認為他傳簡訊給黃女，指責黃女「有老公的人就安分守己一點」，顯示許男知道黃女已婚，判決賠償30萬元。

判決書指出，經營機械工廠的朱男，與黃女結婚20多年，朱男於去年間（2024年）遠赴泰國打拚工作，妻子黃女卻在台灣與外人「約炮」，結識無業的許男，兩人從去年5月起，透過歡歌APP軟體等管道「約炮」，並於台中市與南投市的汽車旅館與飯店同住宿，不料，僅維持1個月，黃女即生厭，不願意與許男繼續「約炮」，許男以要發佈汽車旅館內錄音、錄影，甚至以死相逼黃女再見面聯絡，黃女不堪其擾，去年6月底把上述「約炮」告知丈夫朱男，朱男向許男提起妨害配偶權之訴，聲明賠償200萬元。

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許男於台中地方法院審理時答辯說，他在歡歌APP上認識黃女，黃女並未告知已婚，雙方是以男女朋友關係交往，黃女找他出去時，他告訴黃女，自己沒有錢、且曾因感情受創，他多次拒絕黃女，都是黃女主動找他，黃女並開車載他到汽車旅館，至於發生幾次性關係？他已不記得，他知道黃女已婚之後，就不再與黃女來往，聲明朱男之訴駁回。

台中地院認為，黃女與許男的電話記錄顯示，去年5月19日，許男傳訊息指責黃女，「有老公的人就安分守己一點，還去玩弄別人的感情」、「你是有老公的人」等，顯示許男當時就知道黃女已婚，另外，許男於去年6月5日至15日，與黃女有極為密集頻繁的通訊，包括思念對方、相互調情、相約見面發生親密關係的對話，甚至在外過夜、發生親密關係的過程等露骨言詞，黃女還說丈夫已經回國，她出門不便、無法與許男在外過夜，因而造成許男感到失落等對話。

法官強調，上述對話都能證明，兩人於6月12日至13日，仍有同往汽車旅館發生性關係，於同年月14日及15日，2人又相約至汽車旅館休息或過夜，許男辯稱不知道黃女已婚，此辯詞不足採信，判決許男應賠償朱男30萬元，可上訴。

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