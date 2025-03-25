雪季山難頻傳 女登山家曾格爾：台灣缺乏完整的登山體系

台灣進入雪季後山難頻傳，女登山家曾格爾認為台灣缺乏完整的登山體系。（南投縣消防局提供）

2025/03/25 09:17

〔記者張協昇／南投報導〕台灣進入雪季後山難頻傳，尢其3月大雪，南投縣短短兩天就發生3起山難，造成4名山友不幸罹難，知名女登山家曾格爾即在臉書發文表示，台灣缺乏一套完整的登山體系，她認為「山難不是意外，而是累積的結果」，並分析近期山難發生的原因主要在於錯誤的風險評估、低估技術的必要性，政府應建立登山分級制度、強化雪地安全教育、以及推動「高風險登山責任制」。

曾格爾表示，由於長期在海外高海拔與極端環境攀登，她發現台灣登山文化與國際間存在一個巨大的認知落差，不只是裝備或技術的問題，而是一套完整的登山體系的缺乏。許多人貿然進入雪地、背著未經測試的裝備就出發，甚至低估高海拔環境的變數，因而造成山難。

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曾格爾分析近日多起山難發生原因指出，很多人認為夏天爬過一座山，冬天也可以用同樣方式攀登，卻忽略了雪地完全不同的風險。雪崩、冰面坍塌、極寒體能消耗，這些都是台灣登山者普遍低估的因素。

此外，裝備不等同技術，她強調，在海外攀登時，每一次的技術測試都極為嚴格，例如如何用冰斧、如何架設雪地營地、如何應對暴風雪，這些不是買了裝備就會的，而是需要長時間訓練與反覆演練。台灣的登山者卻經常高估裝備的保護性，低估技術的必要性，導致了許多不必要的傷亡。

曾格爾也說，在歐洲與北美，很多登山地區的救援是付費機制，如果登山者的行為屬於「不負責任登山」，救援費用將由個人承擔。惟台灣的救援往往是免費的，這導致許多人抱著「反正有人會來救我」的心態冒險，無形中增加了搜救人員的風險。

因此她建議政府應推動登山分級制度，例如在許多國家，登山活動依據技術難度與風險進行分類，沒有受過訓練的人不得進入高風險區域。其次，應強化雪地安全教育，目前台灣的登山教育仍以「夏季健行」為主，針對雪地求生、冰斧技術、雪崩避險的課程極為有限，這些技術不是救難隊的專利，而應該成為登山者的基本知識。最後，應推動「高風險登山責任制」，借鑑歐美、日本的制度，若因個人疏忽造成搜救，應支付相應費用，或在登山前購買特定保險，減少公部門的負擔。

山難發生後，消防局搜救人員往往得冒著極大的風險，在險峻地形救援。（南投縣消防局提供）

女登山家曾格爾認為，政府應推動高風險登山責任制，對於「不負責任登山」者應支付直升機等救援費用。（南投縣消防局提供）

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