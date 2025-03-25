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    人妻離婚後憤而開車追撞小三 地院仍判小三要賠

    人妻離婚後憤而開車追撞小三。（情境照）

    人妻離婚後憤而開車追撞小三。（情境照）

    2025/03/25 08:17

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓女子發現先生有婚外情，小三不甘心跟人夫分手，竟以簡訊騷擾她，並將兩人間發生婚外情過程及不堪入耳細節告知她，陳女憤而提告求償80萬元，小三則反控陳女離婚1週後竟駕車追撞她，新竹地院判小三需賠償人妻20萬元。

    98年結婚育有2子的陳女說，發現先生張男與徐女婚外情，她一時無法接受，故雙方於112年10月離婚，然她念及雙方子女仍未成年需要父親陪伴，又於3天後復婚，但夫妻互信基礎已被破壞殆盡。夫妻於112年9月間因發生爭執而分手，張男坦承與徐姓小三有婚外情。

    而徐女因不甘心與張男分開，遂開始以簡訊騷擾她，並將兩人間發生婚外情過程及不堪入耳細節告知她，她才知二人於111年底即開始交往，且幾乎每週都會發生性行為，徐女甚至為了與張男發生性行為，而另外租一間小套房，亦自承曾為張男墮胎。

    陳女因患有重鬱症、創傷後壓力症候群等疾病外，子女更因父母離婚遭學校心理輔導，她甚為難過及痛心，憤而對徐姓小三求償80萬元。

    徐女則說因親妹亡故心情低落，遂一時失慮與張男發生婚外情致侵害陳女配偶權，且被先生發現姦情而離婚，亦因此罹患身心疾病，且已有多次遭陳女不法攻擊，包括陳女離婚後1週駕車追撞她、112年12月陳女帶多名男子至住處外大聲叫囂恐嚇、傳訊恐嚇及侵入住處毆打成傷等，她已因此婚外情受有相當程度懲罰，且悔不當初，爰請求酌減賠償金。最後法官判賠20萬元。

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