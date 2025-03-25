女搭計程車返家疑遭司機按門鈴騷擾 警：非同一人將查緝到案

台北市一名女子日前搭多元計程車返家，事後家門卻被一名男子按電鈴，女子懷疑遭到計程車司機騷擾，大安警分局指出，經查證該男子並非計程車司機，將擴大調閱監視器追緝。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/25 00:32

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市一名年約30歲女子日前搭多元計程車返家，但過了30分鐘後，女子家門被一名男子按電鈴，女子檢視監視器後，懷疑是遭到計程車司機騷擾，且還疑似藏著槍枝，事後嚇得向警方報案，並於昨天在臉書社團貼出男子影像；對此，轄區大安警分局昨深夜指出，經查證後，該男子並非計程車司機，將擴大調閱監視器追緝。

據了解，該名被害女子在臉書社團「我是大安人Ⓞ台北市大安區Ⓞ」貼文指出，3月15日叫了計程車返回市民大道、復興南路口附近住處，而途中在車上與友人通電話時，提到當天只有自己在家，過了半個小時左右，該名司機卻鬼鬼祟祟到她家門口按了2次電鈴，接著就跑到死角躲起來，似乎在等她開門。

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被害女子進一步指出，過程中，司機一直護著褲子後方口袋，懷疑可能藏著槍枝或玩具槍，並請網友小心這號人物，雖然當時有報警，但因沒有受傷所以警察也沒辦法。

網友紛紛回應「要隨身攜帶攜帶防狼噴霧了，被知道住處感覺很危險」、「司機怎麼會知道你們家幾樓呢？好恐怖喔」、「你是不是幾號幾樓都輸入」、「有犯罪意圖，警察應該要追查」、「真的很恐怖」。

大安警分局昨深夜回應，該名被害女子於事發當天報案，家中遭男子多次亂按門鈴，指稱疑似是計程車司機，經過查證後，並非同一名男子，已指派專案小組據被害人描述事實及嫌疑人特徵，擴大調閱監視器，將朝涉嫌侵入住居及跟蹤騷擾偵辦。

警方說，已針對該區域加強巡邏，並將指派專人實施住宅安全檢測，對於有不法意圖之分子將全力查緝到案，以維社區住宅安全。

警方調閱監視器後，該名男子並非計程車司機，將擴大調閱監視器追緝。（記者陸運鋒翻攝）

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