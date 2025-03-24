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    酒醉大鬧！中壢警到場也被拉扯 支援警力秒制伏帶回管束

    醉男魯小小！中壢警到場也被拉扯，支援警力秒制伏帶回管束。（民眾提供）

    醉男魯小小！中壢警到場也被拉扯，支援警力秒制伏帶回管束。（民眾提供）

    2025/03/24 22:55

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市21歲劉姓男子、曾姓男子與友人，凌晨前往中壢區新生路、廣安街口一家餐酒館，在酒過三巡後與店家發生爭執，經店家報警趕來，劉男不滿、怒吼「叫警察來幹嘛！」現場情緒激動，警方到場勸阻未果，劉男、曾男動手拉扯推擠員警一起摔倒，現場場面混亂，網友PO文指「中壢警查處聚眾滋事，男子疑欲揮拳襲警遭壓制」，引發網友熱議。

    中壢警分局中壢派出所今日表示，中壢所於22日凌晨1點許接獲店家報案，中壢區新生路與廣安街路口某店家有民眾酒醉鬧事，經立即派員到場，經了解為劉姓男子（21歲）飲酒後與店家口角，警方據報民眾酒後鬧事，立即派員到場處理過程，劉男情緒激動，連同曾男與員警發生推擠拉扯，並未襲警，經支援警力到場後強力壓制兩男後帶回派出所管束處置。

    警方表示，劉、曾兩男在派出所管束經一夜沈澱，清醒才知道自己酒後鬧事，一早慚愧離開。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    醉男魯小小！中壢警到場也被拉扯，支援警力秒制伏帶回管束。（民眾提供）

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    醉男魯小小！中壢警到場也被拉扯，支援警力秒制伏帶回管束。（民眾提供）

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