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    走投無路？越南男滯台逾1年 夜店門口見警乾脆「石化」

    梨姓男子呆坐在夜店門口的沙發。（警方提供）

    梨姓男子呆坐在夜店門口的沙發。（警方提供）

    2025/03/24 20:23

    〔記者許國楨／台中報導〕一名越南籍男子近日在台中市一間夜店門口一臉呆滯、動也不動，警方臨檢時一眼察覺有異釐清，原來他滯留台灣超過1年，已無手機、無錢包，也無固定住所，顯然已走投無路，最終選擇「躺平」，才會對警方盤查全程不發一語，最終乖乖被帶走，結束逃逸生活。

    台中市第一分局今天指出，公益派出所員警上週五晚間到東協廣場執行臨檢勤務，並進入6樓一間夜店進行聯合稽查時，發現32歲的越南籍梨姓男子眼神呆滯，獨自坐在夜店外的沙發上，對警方的臨檢行動毫無反應，也沒有任何要閃避的動作，且當警方要求他出示護照或居留證等證件時，不僅沒掏證件，甚至全程一語不發，完全無視警方存在。

    員警見狀不敢掉以輕心，立即要求男子提供姓名及生日，經詳細查詢，發現他在前年8月9日持旅遊簽證入境台灣，原定應於14天後離境，但卻非法滯留台灣，至今已逾期超過一年，進一步調查發現，梨男身上沒有手機、沒有錢包，無明顯經濟來源，長時間隱匿於台灣，且在警方到場後仍未有逃跑意圖。

    種種跡象顯示，他可能因長期非法滯留，已無法再逃、無處可去，甚至連遇到警察都懶得掙扎，才選擇被動面對查緝，乾脆坐在夜店門口等「天命」，警方隨即依法將其移送移民署台中專勤隊續辦。

    第一分局長尤啓南提醒民眾，切勿聘用未經勞動部許可的非法移工，若經查獲，依《就業服務法》規定，雇主將面臨15萬至75萬元罰鍰；若5年內再犯，則涉及刑事責任，最重可處3年以下有期徒刑、拘役，或併科120萬元以下罰金，切勿心存僥倖，以免誤觸法網。

    梨男看到臨檢警方，瞬間「石化」。（警方提供）

    梨男看到臨檢警方，瞬間「石化」。（警方提供）

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