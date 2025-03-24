貨櫃輪船員運毒橋檢檢察長指安檢有漏洞 高雄港區各單位說話了

橋頭地檢署檢察長張春暉特別在新聞稿具名指陳港區有安檢漏洞。（記者洪定宏翻攝）

2025/03/24 20:00

〔記者洪定宏／高雄報導〕檢警查獲貨櫃輪船員運毒案，橋頭地檢署檢察長張春暉特別在新聞稿具名指陳港區有安檢漏洞，引發議論。由於涉及承租碼頭的船公司、財務部關務署、交通部航港局、海巡會海巡署、內政部警政署、台灣港務公司，有待行政院進行跨部會研擬補救措施。

警方專案小組調查指出，賴姓船員利用港區檢查船員行李鬆散的漏洞，將毒品藏在行李，貨櫃輪靠港後，將毒品交給登輪的蔡姓男子，蔡男自行開車將毒品帶出高雄港區。

請繼續往下閱讀...

對此，高雄海關解釋，依「船員國外回航或調岸攜帶自用行李物品進口辦法」，賴男沒有下船，所以無需檢查行李，但會依風險管理原則抽檢。不過，該貨櫃輪及船員並非列管的高風險等級，且當時未發現安全疑慮，所以沒有特別檢查未下船船員的行李。

航港局指出，民眾若依規定申請獲准進入港區，且經船公司同意進入碼頭，船上人員同意就可登輪，但必須進行登輪實名制登記，若事後發現未落實，就會罰款。

高雄港務警察總隊表示，蔡男具船員身份，依規定在高雄港務分公司門哨管制系統申請通行證核准，於今年1月10日上午約11點，第六貨櫃中心中隊七櫃管制站核對身分無誤進入港區，符合一般查驗規定。蔡男當天下午1點多，從同一處管制站離開，港警核對身分無誤，除非發現有違法疑慮，否則無權任意搜查。

據了解，申請獲准進到港區的人員，若要再進入船公司承租的碼頭，仍需船公司同意。海巡署登輪則是針對人員身分檢查，也未發現安全疑慮。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

橋頭地檢署檢察長張春暉特別在新聞稿具名指陳港區有安檢漏洞。（記者洪定宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法