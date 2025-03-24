無照酒駕撞死婦人肇逃判11年 林泰宇求電子腳環換羈押被打臉

男子林泰宇涉無照酒駕撞死婦人並肇逃，一、二審均被重判11年徒刑，林請求以配戴電子腳環代替羈押，讓他具保停押，但遭高院以有逃亡可能，裁定駁回。（記者楊國文攝）

2025/03/24 19:24

〔記者楊國文／台北報導〕24歲男子林泰宇曾因酒駕被判刑，前年再度因無照酒駕、逆向超速行駛撞死騎機車的63歲江姓婦人後逃逸，一、二審都被依酒駕致死等罪，重判11年徒刑，可上訴三審，林日前打出溫情牌，請求考量尚有2名年幼子女須照顧、且願配戴電子腳環等方式代替羈押，請求具保停押；不過，高等法院認定林逃亡可能性高，駁回聲請。

檢警調查，林泰宇未曾考取駕照，曾因酒駕被查獲並判刑2月確定。林泰宇前年10月22日凌晨4時12分與朋友在宜蘭縣羅東鎮某KTV飲酒，仍酒後駕駛白色喜美轎車離開，行經五結鄉親河路2段時，逆向開到對向車道，且不理會當時該路段限速為時速60公里，竟以時速約80公里超速撞上騎車買菜的63歲江婦後棄車逃逸。

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警方事發半小時即將林逮捕，測得酒測值高達0.61毫克，超過法定值0.25毫克甚多。

應訊時，林男坦承犯行，但宜蘭地院國民法官法庭認為，林男可預見聚餐會飲酒，卻圖方便無照駕車，酒駕返家途中，更多次涉犯交通違規，導致超速行駛下高速撞死被害人，過失情節嚴重，造成被害者家屬難以抹滅傷痛，且為酒駕累犯，依酒駕致死罪判刑9年6月，再依肇事致人死亡逃逸罪判刑2年，合併判處應執行刑11年。

上訴後，高等法院認定林男一再酒駕，並撞死婦人肇逃，惡性重大，一審判刑11年無違誤，今年1月16日判決駁回上訴。可上訴三審。

林泰宇日前聲請具保停止羈押，林主張，自偵查起、一、二審均坦承犯行；案發時，他並非為逃避刑責而逃離現場，是因為肇事以致被嚇到，才會跑回家中以尋求家人協助，另外，他始終積極與被害人家屬調解，因無法滿足被害人家屬的條件才無法達成調解。

林強調，遭羈押至今已1年4月，對犯行相當後悔，且家中尚有2名未成年子女必須陪伴照顧，絕無逃亡可能，他能夠負擔新臺幣50萬元保證金，願意接受限制出境、出海、定期報到、電子科技監控等方式替代羈押，請求讓他交保陪伴家人與兒女。

高院審理指出，林男酒駕致死、肇逃等犯行，經一審和高院均重判11年徒刑，高院亦於3月2日起將他延長羈押2月，全案尚可上訴最高法院，依照林的犯行及判處重刑，林有畏罪逃亡的動機，其逃亡的可能性高，無法以具保、戴電子腳環監控方式代替，因此駁回具保停押的聲請。可抗告。

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