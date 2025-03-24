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    口角糾紛結怨 男開車2度衝撞鄰女又下車踹人

    林女慘遭鄰居許男開車衝撞致骨折住院。（民眾提供）

    林女慘遭鄰居許男開車衝撞致骨折住院。（民眾提供）

    2025/03/24 19:17

    〔記者歐素美／台中報導〕許姓男子與鄰居林女之前因口角糾紛結怨，本月18日凌晨1時左右，許男竟開車衝撞林女，林女倒地後剛站起來，林男竟倒車再撞一次，甚至下車腳踹林女，並追進住家，造成林女股骨骨折及身體多處擦挫傷，目前仍於醫院治療，豐原警分局神岡派出所獲報調閱相關監視器影像，查緝犯嫌到案，警詢後依殺人未遂、傷害、侵入住宅、毀損等移送台中地方檢察署偵辦。

    警方指出，住在台中市神岡區成功路附近的林女（52歲）與鄰居許男（25歲），疑先前因口角糾紛結怨，許男心生不滿已久，18日凌晨1點左右，許男開車衝撞林女，林女倒地剛爬起來，不料，許男倒車再衝撞林女，致林女跌坐地面站不起來，許男竟還下車用腳踹了林女2腳，致被害人股骨骨折及身體多處擦挫傷，目前仍於醫院治療，幸無生命危險。

    警方表示，當天警接獲民眾報案，即調閱相關監視器影像，並查緝犯嫌到案，警詢後全案依殺人未遂、傷害、侵入住宅、毀損等移請台中檢察署偵辦。

    警方呼籲，民眾如遇到糾紛，應冷靜及理性應對，尋求正當救濟管道解決，切勿因一時衝動導致脫序行為，警方均將依法嚴辦，以維護社會安寧秩序。

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