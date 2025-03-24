疑賭債糾紛持槍搶越南同鄉 警逮8嫌全送辦

越南籍黎姓男子疑似債務糾紛，本月15日帶著7名同夥前往同鄉租屋處，持搶搶走14萬元的現金後逃逸。（記者陳建志翻攝）

2025/03/24 15:32

〔記者陳建志／台中報導〕越南籍黎姓男子（39歲），疑似與梁姓越南同鄉有賭債糾紛，本月15日凌晨，連同黎男和2名台籍男子共8人，戴口罩持空氣槍前往大里一處民宅，控制現場梁男等5名越籍移工後，要求大家交出身上財物，得手14萬元後，搭乘白牌計程車逃往南投分贓，警方獲報鎖定白牌計程車清查犯嫌下落，陸續逮捕黎男等8人到案，訊後依加重強盜罪送辦，其中7人聲押獲准、1人交保。

霧峰分局警方調查，越南籍黎姓移工（39歲），疑似與梁姓（29歲）越南同鄉有賭債糾紛，本月15日凌晨，突然帶著7個同夥，闖入大里區一處出租套房，當時屋內有梁男等5名越南籍移工正在吃消夜，黎男等人拿出2把狀似真槍的空氣槍喝斥「把身上錢都交出來」，5人擔心遇害，將身上14萬多元的現金都交出，前後約6、7分鐘，得手後搭乘白牌計程車逃逸。

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霧峰分局警方獲報，立刻組成專案小組，並報警台中地檢署檢察官謝怡如偵辦，經沿途擴大調閱監視器，並鎖定白牌計程車，查出黎男等人犯案後搭車前往南投南崗工業區一家KTV分贓，當晚就在烏日、南投逮捕黎男等6名越南籍男子，還有1名蔡姓（33歲）台籍男子，只剩1名台籍溫姓同夥（52歲）在逃。

經警方鍥而不捨追緝，終於在本月22日將溫男查緝到案，全案依刑法第330條第1項加重強盜罪移送台中地方檢察署偵辦，8名犯嫌中有7名由檢察官聲押獲准，1名交保候傳。

越南籍黎姓男子帶著7名同夥持槍行搶，警方獲報當晚就逮捕7人送辦。（記者陳建志翻攝）

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