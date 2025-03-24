竹縣寶山今又查獲2起疑似業者偷倒 交警方法辦

新竹縣寶山鄉最近偷倒嚴重，公所決定情節嚴重者，不以行政罰為優先，交由警方移送法辦。（寶山鄉公所提供）

2025/03/24 15:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉偷倒廢棄物的歪風一直不息，近日在該鄉環南路跟三峰1路50巷路口又發現被人偷倒，公所清潔隊今天會同警方到場，稽查研判是不肖業者亂丟一般事業廢棄物，2個現場各有200公斤、300公斤的垃圾，也各都掌握涉案者，鄉長邱振瑋決定不以行政罰優先，逕自交由警方依廢棄物清理法移送法辦嚴懲。

邱振瑋嚴詞譴責不肖業者的違法行徑太過囂張，鄉內繼3月15日，被人趁著雨夜在寶深路段偷到之後，近日又接連在環南路、三峰1路50巷路口被偷丟垃圾。

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邱振瑋強調對於前述行徑該鄉「零容忍」，指示清潔隊會同警方追查到底，且祭出重罰還嚇阻，同時公所也將協助三峰社區成立巡守隊，未來會結合大崎、雙溪、新城、深井等各地巡守隊配合警方加強巡邏、查緝。

公所清潔隊表示，該鄉環南路近日在護欄外的邊坡上被偷丟30袋垃圾，重約200公斤。經他們破袋檢查後發現1張登載有人名的「強制機車責任保險投保繳款」單據。

另，三峰1路50巷路口的廢棄物，許多還已經被推滾下竹林，清潔隊員必須冒險爬下撿拾清理，但也成功在垃圾袋中發現出貨單據等資料，已經跟前述環南路案的證據一併交由警方循線追查。

鄉長邱振瑋說，這2起偷倒案丟的都是一般事業廢棄物，清潔隊先代為清運後將向行為人求償因此產生的人力、物力等費用。

清潔隊長徐旭輝說，「亂丟垃圾」依廢棄物清理法行政告發最高可處6000元罰鍰，但這次研判是不肖業者亂倒一般事業廢棄物，所以直接會同警方依廢清法移送法辦，只要地檢署認定犯罪屬實，將可依廢棄物清理法第41條、第46條規定，最高可處5年以下有期徒刑，且得併科1500萬元罰金。

新竹縣寶山鄉最近偷倒嚴重，公所決定情節嚴重者，不以行政罰為優先，交由警方移送法辦。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉公所為了查緝偷倒，公所清潔隊除了會同警方一起查緝，也廣為成立社區巡守隊配合防範。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉清潔隊員為了揪出偷倒者，直接冒險下切邊坡，從中找尋犯案者的線索，也成功找到證據交由警方深入追查。（寶山鄉公所提供）

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