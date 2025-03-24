為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹縣寶山今又查獲2起疑似業者偷倒 交警方法辦

    新竹縣寶山鄉最近偷倒嚴重，公所決定情節嚴重者，不以行政罰為優先，交由警方移送法辦。（寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉最近偷倒嚴重，公所決定情節嚴重者，不以行政罰為優先，交由警方移送法辦。（寶山鄉公所提供）

    2025/03/24 15:19

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉偷倒廢棄物的歪風一直不息，近日在該鄉環南路跟三峰1路50巷路口又發現被人偷倒，公所清潔隊今天會同警方到場，稽查研判是不肖業者亂丟一般事業廢棄物，2個現場各有200公斤、300公斤的垃圾，也各都掌握涉案者，鄉長邱振瑋決定不以行政罰優先，逕自交由警方依廢棄物清理法移送法辦嚴懲。

    邱振瑋嚴詞譴責不肖業者的違法行徑太過囂張，鄉內繼3月15日，被人趁著雨夜在寶深路段偷到之後，近日又接連在環南路、三峰1路50巷路口被偷丟垃圾。

    邱振瑋強調對於前述行徑該鄉「零容忍」，指示清潔隊會同警方追查到底，且祭出重罰還嚇阻，同時公所也將協助三峰社區成立巡守隊，未來會結合大崎、雙溪、新城、深井等各地巡守隊配合警方加強巡邏、查緝。

    公所清潔隊表示，該鄉環南路近日在護欄外的邊坡上被偷丟30袋垃圾，重約200公斤。經他們破袋檢查後發現1張登載有人名的「強制機車責任保險投保繳款」單據。

    另，三峰1路50巷路口的廢棄物，許多還已經被推滾下竹林，清潔隊員必須冒險爬下撿拾清理，但也成功在垃圾袋中發現出貨單據等資料，已經跟前述環南路案的證據一併交由警方循線追查。

    鄉長邱振瑋說，這2起偷倒案丟的都是一般事業廢棄物，清潔隊先代為清運後將向行為人求償因此產生的人力、物力等費用。

    清潔隊長徐旭輝說，「亂丟垃圾」依廢棄物清理法行政告發最高可處6000元罰鍰，但這次研判是不肖業者亂倒一般事業廢棄物，所以直接會同警方依廢清法移送法辦，只要地檢署認定犯罪屬實，將可依廢棄物清理法第41條、第46條規定，最高可處5年以下有期徒刑，且得併科1500萬元罰金。

    新竹縣寶山鄉最近偷倒嚴重，公所決定情節嚴重者，不以行政罰為優先，交由警方移送法辦。（寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉最近偷倒嚴重，公所決定情節嚴重者，不以行政罰為優先，交由警方移送法辦。（寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉公所為了查緝偷倒，公所清潔隊除了會同警方一起查緝，也廣為成立社區巡守隊配合防範。（寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉公所為了查緝偷倒，公所清潔隊除了會同警方一起查緝，也廣為成立社區巡守隊配合防範。（寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉清潔隊員為了揪出偷倒者，直接冒險下切邊坡，從中找尋犯案者的線索，也成功找到證據交由警方深入追查。（寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉清潔隊員為了揪出偷倒者，直接冒險下切邊坡，從中找尋犯案者的線索，也成功找到證據交由警方深入追查。（寶山鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播