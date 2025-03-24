妳有沒有一點點喜歡我？彰化菜車老闆告白女工讀生還親2秒 下場曝光

工讀生被老闆告白、親吻，嚇得跳出車外，老闆被判拘役60天。（資料照）

2025/03/24 14:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一名菜車老闆，心儀公司內一名未滿18歲的女工讀生，車子開到一半，突然停在路旁，告白「妳有沒有一點點喜歡我」，還趁機嘴對嘴親吻2秒鐘，女工讀生覺得無比噁心，對老闆提性騷擾告訴。彰化地院法官審理後，依成年人對少年犯性騷擾防治法之利用業務機會性騷擾罪，處拘役60天。

該名少女利用暑假期間到公有菜市場擔任短期工讀生，主要工作是協助理貨、搬運，去年9月7日被指派陪被告載運蔬菜至員林，不料車子開到半途，被告突在車內向女工讀生告白，並問對方「妳有沒有一點點喜歡我」，女工讀生說「沒有」，但男子仍不放棄，繼續用手指戳碰對方手指2、3次，他要女方「看著我」，他說「我有話要說」，接著用嘴對嘴方式親吻對方約2秒，女工讀生嚇得跳出車外，急奔派出所報警。

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法官審酌被告為女方之雇主，且明知女方為未滿18歲之人，竟為逞私慾，利用業務上之權勢對其為聲請簡易判決處刑書所載之性騷擾行為，欠缺尊重個人對於身體自主權利之觀念，造成女方心理受創，考量其犯罪之動機、目的、手段，以及犯後坦承犯行，惟迄未獲得諒解等一切情狀，量處拘役60天。

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