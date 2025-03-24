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    首頁　>　社會

    機警！5學童見鄰居家失火 分工合作打119求救

    斗六市昨下午3點多一處民宅因不明原因1樓車庫起火燃燒，導致一家4口受困。經消防人員搶救，順利將人員救出。 （圖由民眾提供）

    斗六市昨下午3點多一處民宅因不明原因1樓車庫起火燃燒，導致一家4口受困。經消防人員搶救，順利將人員救出。 （圖由民眾提供）

    2025/03/24 14:27

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市一間民宅昨（23日）下午發生火警，導致屋內一家4口受困，父親、媽媽及女兒均插管轉入加護病房救治。回顧整起事故，由鄰居屋內5個小朋友聽到屋外求救聲，發現情況不對勁，打119報警，並呼救家長救災，此事傳開也讓當地民眾大讚「夠機警」。

    昨下午3點半雲林縣消防局獲報，斗六市榴邨十八街一處民宅發生火警，消防局出動10輛消防車、4輛救護車，及27名人員前往搶救。半小時後順利撲滅火勢。消防人員在2樓後陽台順利將44歲李姓父親、13歲女兒及其11歲弟弟救出，41歲媽媽張女則在2樓房間救出，4人意識均清楚，晚間時父母及女兒因吸入性嗆傷插管。

    回顧整起事故，發現報警當下由5名國小學童分工合作。鄰居陳聖達表示，當時自家屋內有5名小朋友在看電視，當下隱約聽到屋外有人在高喊「救命、失火了」，於是一行人前往查看。

    5名學童到對面失火處時，看見隔壁也有鄰居們在失火點大喊「救命」，還看到火場火舌竄出，更有陣陣爆炸聲。5名學童看到後嚇了一跳，不到1秒鐘反應時間，3名女童趕緊回到住處，並大喊「我去打電話報警」。其餘2人同樣進屋，大喊「爸爸，失火了」。讓鄰居們趕緊前往失火地點先以水管灑水搶救。

    所幸有5名小朋友的報案，消防人員不到10分鐘時間時間便抵達現場救援，順利將一家四口平安救出。5名學童事後也被民眾稱讚「超棒的」、「超機警」。

    陳聖達表示，5名小朋友都就讀國小，在第一時間能夠及時報案求救，是因平常都有教導相關防災知識。

    5名國小學童看見對面鄰居房屋失火，當下回屋內報案並請家長救援。（圖由民眾提供）

    5名國小學童看見對面鄰居房屋失火，當下回屋內報案並請家長救援。（圖由民眾提供）

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