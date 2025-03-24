不只經營抖音「小姐愛吸弟」 百萬網紅「恩姐」色色養生館再度被抄

吳姓女負責人「恩姐」是百萬網紅，抖音帳號名稱是「小姐愛吸弟」。（警方提供）

2025/03/24 13:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間涉黃養生會館近期被警方突襲查緝，負責人竟是擁有百萬粉絲的吳姓女網紅「恩姐」，讓人震驚的是，這並非她第一次經營色情場所被查辦，年初同間養生館才剛被警方掃蕩，當時現場有多組男女「翻雲覆雨」，而此次相距不到兩個月吳女二度被查獲，經檢察官訊問後，裁定以2萬元交保。

綽號「恩姐」的吳姓女網紅（34歲），經營抖音帳號「sistercgg 小姐愛吸弟」，還備註「我是恩姐，我不是小姐不熙娣，想了解更多資訊、工作等等，請幫我點選連結喔」，影片內容相當「直白」，可說是八大行業「探店」入門及教戰指南，短影片話題辛辣，經常有旗下正妹入鏡，受到網友關注。

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日前1部「媽媽帶女兒雙飛」影片有170萬點閱，在IG也有帳號，相當火熱，且吳女擅長用諧音大談情色話題，例如「媽媽帶兒子破觸」短片中，兒子還抱著玩偶，媽媽指責年近30歲兒子不交女友，每天在家看動漫打電玩，請「恩姐」安排兒子「轉大人」，兒子則頂嘴說，他認為外面的女生都比不上動漫。

經查，吳女同時也利用百萬網紅身分在台中市北區中清路經營涉黃養生會館，在網路論壇、臉書刊登性交易廣告招攬「老司機」消費，並招募美容師提供性服務等，第二分局今年1月8日前往搜索，當場查獲10多組男女正在裸身大戰，還有不少人等待「配對中」，現場查扣營業所得50多萬元、手機、電腦主機等證物，包括吳女及員工、女侍、男客等40人帶回偵辦。

然而，她短短不到兩個月竟捲土重來，繼續經營非法性交易，警方蒐證後本月5日再度持搜索票突襲，將現場人員共54人帶返所，經查其中2人身分為越南籍，均為逾期居留，訊後依法移送移民署台中專勤隊。

警方表示，現場負責人「恩姐」吳女、經理、副理等共計11人，意圖營利容留、媒介男客、小姐性交猥褻之犯罪事實明確，訊問均依妨害風化罪嫌移送台中地檢署偵辦；另男客、小姐共計4人，依違反社會秩序維護法移送裁罰。

警方今年元月首度查獲涉黃養生館，將吳女依妨害風化罪嫌送辦。（警方提供）

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