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    瞌睡蟲來襲！車停路中啟動睡眠模式 警一查竟宿醉酒駕慘了

    警方攔查停在路中的轎車，楊姓駕駛竟宿醉酒駕。（警方提供）

    警方攔查停在路中的轎車，楊姓駕駛竟宿醉酒駕。（警方提供）

    2025/03/24 12:52

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區楊姓男子上週五至朋友家聊天暢飲，隔了一晚以為酒已退直接開車返家，途中卻抵不過瞌睡蟲來敲門，停在路中沉沉睡去，經警方盤查，楊男坦承前一晚有飲酒，最後選擇拒測被當場開單，除18萬高額罰款，還得面臨扣車吊照等連帶處分，讓楊男對自己的僥倖心態感到非常懊惱，但也已後悔莫及。

    台中市第三警分局勤工派出所員警林治融、張捷凱，當天早上巡邏途中發現一輛轎車停在文心南路與復興北路口，車輛未熄火卻遲遲不動，駕駛也毫無動靜上前查看，透過車窗發現35歲楊姓駕駛竟在座位上呼呼大睡，立即敲窗喚醒對方。

    楊男睡眼惺忪地睜開雙眼，面對員警詢問時，一度語焉不詳，直到警方進一步盤查，他才坦承前一晚到朋友家聚會，飲酒到凌晨一點左右，原以為睡一覺就酒醒開車返家，沒想到卻在途中不勝酒力停在路上睡著，經警方告知相關權利，楊男選擇拒測，員警依法製單舉發，楊男除了要繳交罰款、吊扣駕照外，車輛也當場遭拖吊移置並扣繳牌照，

    第三分局長謝有筆表示，該分局今年迄今已取締總計98件酒駕案件、移送計43人，將持續針對轄區易飲酒場所及易發生酒後駕車時段、路段與區域，結合巡邏、守望與路檢等方式規劃執行稽查取締勤務，每日24小時不間斷加強「掃除醉犯」，以防制酒駕交通事故發生。

    另警方也主動前往轄區KTV、易飲酒場所，加強宣導「酒後代駕」、 「指定駕駛」及「代客叫計程車」等防範措施，結合第三方力量共同防制酒駕，此外酒精代謝時間因人而異，民眾如前一晚飲酒疑過量或過晚情事，應視個人體質狀況充分休息，以免「宿醉酒駕」釀禍，執法沒有假期，交通安全人人有責，千萬別拿自己和他人的生命開玩笑！

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    楊男最後選擇拒測。（警方提供）

    楊男最後選擇拒測。（警方提供）

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