男子前晚肇事棄車翻牆逃逸 清水警已調監視器追查

湯女的自色轎車被撞後翻覆（左），另一輛停在工廠前的休旅車也被波及受損，並撞壞工廠鐵門。（民眾提供）

2025/03/24 12:56

〔記者歐素美／台中報導〕1名男子駕駛轎車，前晚11點多沿台中市清水區中央路行駛，行經中清路口時閃紅燈未停等，結果撞上行駛中清路的湯女駕駛的白色轎車，造成白色轎車翻覆，造成車上3女受輕傷，並波及停在工廠前的1輛休旅車，撞進工廠鐵門，造成車子及工廠鐵門受損，但男子竟未下車查看而逃逸，民眾發現騎機車尾隨，發現男子將車開至一所學校旁即棄車，並翻牆進入學校後逃逸無蹤，警方已調閱沿途監視器追查中，後續將依肇事逃逸罪嫌函送台中地檢署偵辦。

清水警分局表示，這起車禍發生在3月22日晚上11點11分左右，1名男子駕駛轎車沿清水區中央路由北往南行駛，該車道為閃紅燈，但男子未停車即快速經過中清路口，駕駛轎車的湯女直行中清路，路口為閃黃燈，湯女也未減速，2車當場撞上，湯女轎車當場翻覆，男子的車再撞在工廠前的1輛休旅車，致休旅車受損並往前撞壞工廠鐵門，但男子未下車查看，直接開車逃逸。

請繼續往下閱讀...

湯女車上載著媽媽及女兒，3人受傷，被送往醫院治療，幸只是身體擦挫傷，無大礙。現場有熱心民眾發現男子肇逃，當場報警並騎機車尾隨，見男子將車子開到一所學校旁即棄車，翻牆進入校園後逃逸。

警方獲報，目前已調閱事故地點周遭監視器追查中，後續將依肇事逃逸罪嫌函送台中地檢署偵辦。並呼籲駕駛人行經閃光號誌路口應減速慢行、停車再開，以避免發生交通事故。

湯女駕駛的轎車翻覆在路上，幸車上3人只受輕傷。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法