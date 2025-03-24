長榮海運現職、離職3船員勾結走私大麻花 刑事局擴大追查

警方現場逮前船員蔡男。（記者姚岳宏翻攝）

2025/03/24 13:25

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長榮海運3前船員 利用安檢漏洞自泰國走私600萬元毒品

〔記者姚岳宏／台北報導〕長榮海運蔡姓、劉姓兩名離職船員涉嫌勾結當時還是現職的賴姓船員，竟從泰國進口大麻花毒品，利用高雄港區可能對船員檢查鬆散，直接在港邊上船交易，警方監控多時，在蔡男帶毒品到高鐵左營站搭車時一擁而上逮人，起出3.5公斤大麻花、黑市價近千萬元，再逮準備交易的劉男及賴男，3嫌均裁定羈押，案發後賴男也丟了工作。橋頭地檢署今天起訴，警方持續擴大追查中。

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警方調查，31歲蔡男與36歲劉男為長榮海運前船員，2人擔任船員時發現船舶進入港內停泊卸貨時，對船員的隨身行李安檢鬆散，竟利用此漏洞，與29歲船員賴男合謀，先由蔡男、劉男去年12月底前往泰國，在當地購買大量大麻花、大麻菸等二級毒品，交給當時正進港泰國短暫停留的賴男。

蔡、劉兩人隨即搭機返台，等到1月10日貨輪進高雄港，蔡到港邊直接上船取貨，再驅車前往高鐵左營站，準備交給劉男轉賣，此時劉男也從台中南下，兩人約定在高雄市交接貨。

刑事警察局偵三大隊12月初接獲線報，展開監控，經資料分析、調閱監視器影像及現場跟監蒐證，鎖定2名該海運離職員工涉嫌重大，先逮接貨人蔡男，並於毒品上手劉男南下高雄接貨之際，同步拘提到案，再逮船員賴男。詢後3人均承認犯行，依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦，蔡男等3人經法院裁定羈押。

刑事局為落實行政院訂頒之「新世代反毒策略行動綱領」第二期「溯毒、追人、斷金流」之「斷絕毒三流」反毒總目標；本案專案人員以「人」為中心追緝運毒網絡成員及源頭，展現刑事局截毒關口、溯源斷根之決心。

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警方搜出3.5公斤大麻花毒品。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮賴男（前）及蔡男（後）。（記者姚岳宏翻攝）

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