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    首頁　>　社會

    狂歡喝下3杯調酒 賓士男失控撞斷號誌桿

    柯男台北市東區酒吧喝了3杯調酒後，駕駛賓士休旅車行經南港研究院路時，疑因不勝酒力失控自撞紅綠燈號誌桿，導致整支號誌桿斷裂。（記者陸運鋒翻攝）

    柯男台北市東區酒吧喝了3杯調酒後，駕駛賓士休旅車行經南港研究院路時，疑因不勝酒力失控自撞紅綠燈號誌桿，導致整支號誌桿斷裂。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/03/24 12:38

    〔記者陸運鋒／台北報導〕柯姓男子今天清晨4時許酒後駕駛賓士休旅車，行經台北市南港區研究院路二段時，疑因不勝酒力失控撞斷紅綠燈號誌桿，所幸沒有造成人員傷亡，而巡邏警方經過時發現此事故，隨即對柯男進行酒測，酒測值高達0.48毫克，詢後移送偵辦。

    南港警分局調查，從商的34歲柯男今晨與友人在台北市東區的酒吧狂歡，期間喝了3杯調酒，結束後駕駛賓士休旅車準備返回新北市汐止區住處，途中賓士車搖搖晃晃，行經北市南港研究院路二段61巷口時，柯男疑因不勝酒力失控自撞紅綠燈號誌桿，導致整支號誌桿斷裂，賓士車頭嚴重凹陷。

    據查，轄區舊莊派出所員警巡邏至該處發現此事故，所幸沒有造成人員傷亡，但駕駛柯男渾身散發酒味，警方隨即要求其下車進行酒精檢測，而柯男的酒測值高達0.48毫克，警詢後，依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

    警方指出，事故現場已通知交通管制工程處及環保局修復，同時呼籲民眾切勿酒後駕車，以免危害自己與他人的交通安全，警方將持續加強取締酒駕。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方巡邏至該處發現此事故，所幸沒有造成人員傷亡，但駕駛柯男渾身散發酒味，酒測值高達0.48毫克。（記者陸運鋒翻攝）

    警方巡邏至該處發現此事故，所幸沒有造成人員傷亡，但駕駛柯男渾身散發酒味，酒測值高達0.48毫克。（記者陸運鋒翻攝）

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