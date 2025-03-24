精舍殺人案驚見中醫師、信徒作偽證 事後承認犯行獲緩起訴

台北地檢署檢察官認定中醫師何秉潔、資深信徒翁淑玲作偽證後，承認犯行，給予緩起訴處分。（記者吳昇儒攝）

2025/03/24 12:34

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北地檢署偵辦「精舍殺人案」日前依傷害致死罪起訴神祕暢銷書作家王薀（本名王江鎮）及知名藝人李威等13人。檢察官偵辦時，發現信眾中的中醫師何秉潔、資深信徒翁淑玲，涉嫌作偽證。事後，兩人承認犯行，檢察官予以緩起訴處分，另何、翁二人分別須支付公庫12萬元、13萬元，並接受法治暨生命教育課程2場。

自稱是「藏傳佛教仁波切」的王薀以上師身分領導地下宗教團體，與前妻離婚後分得億元財產，但事後卻認為因蔡姓會計沒有幫他算好財產分配，害他少拿數百萬元，便命令她全天候做形同體罰的「大禮拜」，更多次召開批鬥大會，命貼身護法及信眾懲罰蔡女。

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一群信眾在王薀的指示下，霸凌蔡女，除了每天要做4、500次的大禮拜外，還剃光她的頭髮、抓住衣領拖行，甚至出手痛毆、踢踹，直至被凌虐致死。

去年7月24日凌晨，蔡女死亡後，王薀的信徒、中醫師何秉潔被叫到女尼吳慧珠的精舍，要她幫忙確認蔡女生命跡象。但面對檢察官偵訊時，她卻謊稱疫情之後她就沒參加過讀書會，更稱案發當天是去幫忙「觀音成道日」，還謊稱可能是精舍冷氣壞掉，導致蔡女中暑、病毒造成橫紋肌溶解。

另一名資深信徒翁淑玲明知當日除了吳慧珠、李淵源、姜芃妤之外，還有王薀、幹子昀、梁碧茵、游秀鈴、呂莉芳、李翊緯（李威）、簡瑀家（李威妻）、黃文琪、李宸宇等人全在店內參加蔡女的「研討」，卻於檢察官偵訊時，謊稱不知道聚會是誰提起的，當天只有李、吳、姜及死者蔡女在，其他的人沒有參與，意圖幫其他人脫罪。

檢察官偵辦案件時，發現兩人涉嫌作偽證，簽分偵辦。何、翁二人才改口承認幫忙作偽證。

檢察官認為二人均無前科、素行良好，因一時失慮誤觸法網，已承認犯行，故予以緩起訴處分，緩起訴期間均為1年，處分確定後，何、翁二人於6個月內須分別向公庫支付12、13萬元，並接受法治暨生命教育課程2場次。

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