台中罷團承租攤位遭退租 綠營譴責並呼籲民眾勇敢連署

市議員黃守達的服務處就是連署站。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/24 12:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中六罷團原本在新光市場承租攤位遭撤租，對此，中西東南區民進黨議員同聲譴責，並呼籲民眾勇敢站出來連署，也會全力協助罷團完成連署。

中西區市議員江肇國表示，進入罷免第二階段，市府跟羅廷瑋全面施壓公民團體，拆看板、移盆栽、偷錄影、強驅趕，阻擋罷免的奧步越來越多。面對這種打壓罷免團體的行為，對於民間團體會加強協助溝通、對政府機關會強力監督，並協助罷團揭露不當施壓行為，必要時提供法律資源，保障中西南區市民的參政權利。

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中西區議員黃守達也表示，罷團承租攤位又遭退租，背後惡意昭然若揭，如果新光市場協調未果，民進黨議員也會主動出擊，除了協助尋找替代攤位，也會積極走入市場，邀請更多人參與二階連署。

東南區市議員鄭功進對此事強力譴責，表示面對惡勢力的刁難，更加說明罷免勢在必行，鼓勵民眾捍衛自身權益、勇敢站出來，剩下不到一個月的時間，加速連署，一定要把不適任的立委罷免出局，鄭功進的服務處會全力協助「敲羅行動」，甚至是各選區的罷免團體。

東南區市議員陳雅惠也表示會提供服務處，代收罷免連署書，她並在24日再度騎自行車穿梭東南區大街小巷，沿途宣傳廣播，呼籲大家站出來連署，也能提供場地，作為連署據點，讓連署活動遍地開花，進度能更有效率地快速達標；她並要求行政單位不要威脅搞小動作，刻意刁難，以保障公民權利能正當行使。

民進黨市議員陳雅惠騎自行車為罷免宣傳。（陳雅惠提供）

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