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    爽抓龍筋！中警夜抄色色養生館 小姐來不及穿內褲慌亂落網

    警方當天查緝時，一名越南籍女服務生下體未穿衣褲，倉皇逃竄。（警方提供）

    警方當天查緝時，一名越南籍女服務生下體未穿衣褲，倉皇逃竄。（警方提供）

    2025/03/24 11:59

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間養生會館掛羊頭賣狗肉，暗營俗稱半套或全套色情交易，年初才被查獲過一次，未料死灰復燃，警方近期再度前往突襲查緝時，一名越南籍女子剛與男客完成「人與人的連結」，來不及穿衣「下半身失蹤」，見到警方才趕緊穿上內褲，全案共帶回54人，分依妨害風化等罪嫌送辦。

    台中市第二分局今天說明案情指出，這家位在中清路上的養生會館涉嫌從事色情交易，先前已於年初遭警方查獲，帶回涉案10多人送辦，未料仍持續經營不法，經長期蒐證後，該分局文正所於本月5日再度持搜索票大動作查緝，當場帶回負責人、小姐、男客共54人。

    查緝當天警方衝進會館時，一名越南籍女服務生剛完成交易正在洗澡，突然聽見店內員工大喊「警察來了！」她驚慌失措來不及穿好衣服，便下半身赤裸，未著衣褲倉皇逃竄，試圖躲避查緝，但還未逃出房門就被逮個正著，場面相當狼狽。

    當時還有部分女服務生聽見動靜後四處逃竄，有人躲進櫃台底下，有人藏身暗室，甚至有小姐與男客還在「交易進行中」，根本來不及反應，警方逐一搜索，發現暗室內有異狀，立即高喊：「自己開門，不然踹門！」見遲遲沒人回應，直接破門而入，果然抓到4名藏匿其中的男女。

    警方現場查扣監視器主機3臺、鏡頭3個、無線電14個，以及營利所得38300元及數支手機等證物，經查，該會館提供俗稱「抓龍筋」、「攝護腺保養」的半套，以及「真槍實彈」人與人連結的全套性交易服務，價格落在2100元至2400元間，每次交易小姐可抽成500至1000元，其他則進入店家口袋。

    警方表示，當日查獲54人中，包括2名逾期居留的越南籍女子，另有16名男客、25名小姐、2名清潔人員，及負責人、經理、副理等11名人，其中負責人吳女（34歲）等11名業者，因涉嫌「意圖營利，容留、媒介性交猥褻」，詢後依妨害風化罪嫌移送台中地檢察署偵辦。

    至於當場從事性交易的2對男女，則依《社會秩序維護法》裁罰；第二分局長鍾承志強調，警察將持續強力掃蕩色情行業，杜絕不法業者死灰復燃，並呼籲民眾若發現違法行為向警方檢舉，杜絕色情交易，共同維護社會治安，打造安全、宜居的城市環境。

    警方當天持搜索票突襲養生館。（警方提供）

    警方當天持搜索票突襲養生館。（警方提供）

    警方將涉案人分依妨害風化等罪嫌送辦。（警方提供）

    警方將涉案人分依妨害風化等罪嫌送辦。（警方提供）

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