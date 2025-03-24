南投3山難4人亡 縣長許淑華：加強宣導高山結冰勿冒險攀登

2名年輕山友墜落玉山380公尺深山谷罹難，消防人員在陡峭且結冰溼滑的山壁上抬運遺體。（消防局提供）

2025/03/24 11:58

〔記者張協昇／南投報導〕3月大雪，南投縣短短幾天發生3起山難，造成4人死亡，南投縣長許淑華今（24）日在縣務會議感慨表示，不幸罹難山友大都是有登山經驗好手，但因近日天氣多變，高山氣候及地形難以預測，將請相關單位在各登山口及山友住宿等地方加強宣導提醒山友，若山區有下雪結冰等情況，就不要冒險攀登。

近日各地山難頻傳，陸姓男子、林姓女子22日攀登玉山時，在玉山主峰往北峰的叉路碎石坡墜落380公尺深谷遭雪埋不幸罹難；另在合歡山西峰及尾上深堀縱走路線，20起日也分別有陳姓、曾姓山友獨攀失聯，經連日搜救，也都已不幸身亡。

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許淑華今天在縣務會議除感謝消防局、玉管處人員近日辛苦冒險搜救外，也表示這些不幸罹難山友大都是有登山經驗好手，但近日天氣多變，平地看起來天氣很好，但高山氣候變化卻難以預測，且因下雪後結冰地形不穩定，即使有登山經驗者攀登也非常危險。

許淑華呼籲民眾登山，除應攜伴、備妥登山用具及隨時留意天候狀況外，也要依規定申請登山路線及與家人保持密切聯繫，萬一發生狀況才能及時救援，未來也將請相關單位加強在各登山口及山友住宿等地方，多宣導提醒山友，若山區有下雪結冰等情況，就要勇於撤退下山，不要冒險攀登，避免再發生憾事。

南投3山難4人死亡，空勤總隊出動直升機吊掛遺體下山。（消防局提供）

陳姓山友攀登合歡西峰不幸罹難，搜救人員在溪溝處發現遺體。（消防局提供）

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